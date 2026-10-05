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Modernizace jako štít proti drahému teplu

Komerční sdělení

Karel Sajvera, jednatel společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem | foto: Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.

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Udržet stabilní cenu tepla a teplé vody už dávno není jen otázkou nákupu paliva, ale především otázkou modernizace technologií. Staré rozvody znamenají ztráty a následně i vyšší účty pro domácnosti.

„Aby bylo teplo pro obyvatele Ústí cenově dostupné, musíme investovat do modernizace jak výměníkových stanic, tak i rozvodů,“ říká Karel Sajvera, jednatel společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem.

Teplo pro ústecké domácnosti zajišťujete více než tři dekády. S původním zařízením a technologiemi si už asi nevystačíte….

České teplárenství prochází největší transformací ve své historii. Naším majoritním vlastníkem je společnost ČEZ Teplárenská, která do modernizace stávajících zařízení investuje nemalé finanční prostředky. To se týká samozřejmě i Ústí nad Labem, kde jsme na Střekově postavili nové plynové kotelny, postupně rekonstruujeme výměníkové stanice a obměňujeme technologie, čímž dochází k zefektivnění výroby tepla. U některých výměníkových stanic probíhá už druhá rekonstrukce. Jenom pro představu, aktuálně ve městě vlastníme 250 výměníkových stanic, několik plynových kotelen a více než 250 kilometrů rozvodů.

Karel Sajvera, jednatel společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem

Ve spolupráci se skupinou ČEZ a městem jste spustili projekt Teplo2050+. O co konkrétně jde?

V podstatě jde o transformaci teplárenství a přechod do třetího tisíciletí, kdy se celá teplárenská soustava zmodernizuje a převede na nové a ekologicky šetrnější technologie. V Ústí se stále teplo vyrábí převážně z uhlí. V horizontu dvou, tří let přestane společnost ČEZ Teplárenská v Trmicích, která je naším dodavatelem páry pro výrobu tepla, pálit fosilní zdroje. Náhradou bude nová ekologická teplárna.

Jak funguje ekologická teplárna?

V Trmicích dojde k instalaci nového paroplynového zdroje a kotelny na biomasu, které budou nadále vyrábět páru. Ta se částečně upraví na horkou vodu a rozvody se ve vybraných částech města změní na horkovodní. Dojde i k obměně výměníkových stanic. Dneska přijímají páru, kterou mění na teplo a dále ho distribuují v horké vodě. V budoucnu to bude tak, že už do většiny výměníkových stanic bude proudit horká voda a my pouze přeneseme teplo do druhé větve a rozvedeme dále po městě Tím dojde ke zvýšení účinnosti distribuce tepla a ke snížení tepelných ztrát v soustavě.

V jakém časovém horizontu ke změnám dojde?

K odklonu od uhlí by mělo dojít v roce 2030. Zatím to vypadá, že v roce 2028-2029 dojde v trmické teplárně ke změně palivové základny a postupně k úpravě rozvodů tepla na horkou vodu. Do roku 2050 pak vyměníme veškeré rozvodné soustavy tepla v Ústí nad Labem.

Modernizace jako štít proti drahému teplu

Rekonstrukce výměníkových stanic a rozvodných soustav nebude levná záležitost. Promítnou se investice i do ceny tepla pro obyvatele Ústí?

Ne, snažíme se, aby modernizace teplárenství nepředstavovala finanční zátěž pro město a jeho obyvatele. Našim cílem je zajistit co nejnižší cenu dodávek pro všechny zákazníky. Ceny tepla by dlouhodobě měly být rozhodně výhodnější, než kdyby pokračovala jeho výroba z uhlí.

Investice do obnovy infrastruktury se do ekonomiky provozu promítají postupně prostřednictvím odpisů, a to v horizontu několika desítek let. Nejedná se tedy o jednorázový náklad, který by se okamžitě projevil v ceně tepla. Cenová politika v teplárenství podléhá regulaci Energetického regulačního úřadu, který stanovuje pravidla pro kalkulaci ceny tepelné energie a vymezuje, jaké ekonomicky oprávněné náklady lze do ceny zahrnout.

Do obnovy technologií výměníkových stanic a rozvodů budeme v příštích letech investovat z vlastních zdrojů zhruba 80 milionů korun. Investiční náklady samozřejmě nepřenášíme na zákazníka, lidé tak nemusí mít strach, že by se cena za teplo a teplou vodu nějak skokově navýšila.

Jak to bude v příštím roce? Zvednete ceny?

Přesnou kalkulaci ceny tepla budeme znát až v závěru roku, kdy od našich dodavatelů obdržíme ceny jednotlivých vstupů pro následující kalendářní rok.

K mírnému navýšení pravděpodobně dojde, a to především v důsledku růstu cen vstupních nákladů, které tvoří přibližně 75 procent. Pokud se tedy mění cena energií, které tvoří hlavní náklad výroby tepla, zákonitě se toto navýšení promítne do ceny tepla.

Modernizace jako štít proti drahému teplu

Začali lidé s ohledem na ceny tepla a teplé vody šetřit?

Určitě. Za poslední tři roky je patrné, že lidé jsou rozvážnější hlavně ve využívání teplé vody. Spotřeba podle našich statistik poslední tři roky klesá. Klesající tendenci má i křivka dodávek tepla. Česká republika byla dlouhodobě považována za zemi, kde se byty přetápí. Dnes díky zateplení domů a dalším úsporným technologiím je setrvačnost zachování tepla v bytě větší, než bývala v minulosti a spotřeba klesá.

Má smysl, aby lidé šetřili? Nezvýšíte kvůli nižší spotřebě teplé vody a tepla cenu?

Smysl to určitě má. Není to tak, že bychom navyšovali ceny kvůli tomu, že zákazníci šetří. Musíme se řídit pokyny Energetického regulačního úřadu, který cenotvorbu legislativně reguluje. Ale vliv šetření se projeví jinde, například ve snížených nákladech na obsluhu zařízení a ve finále dojde i k úspoře zákazníka na dodávce tepla.

https://www.thmu.cz

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