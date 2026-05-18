Moderní parky u Chabařovic a v Podhorském parku přinesou vyšší mzdy

Právě poloha mezi Prahou a Německem spolu s kvalitní dopravní dostupností vytvoří v industriálních parcích pracovní místa s vyšší přidanou hodnotou, což se přirozeně promítne i do růstu mezd v regionu. Podobné projekty přinášejí také dlouhodobé příjmy pro obce. Jde o daňové výnosy, nové zakázky pro místní firmy i rozvoj služeb, které zlepšují každodenní život obyvatel.
Projekt Chabařovického parku je ohleduplný vůči samotné přírodě, neboť se bude stavět především na starých, zdánlivě zelených, ale těsně pod povrchem technických plochách, tedy brownfieldech, které jsou dnes sice vedeny jako zemědělská půda, jejich reálná kvalita je však nízká v důsledku dřívější rekultivace s minimální vrstvou ornice. Zásah do zeleně je minimální, ustoupit má pouze zlomek náletových dřevin, zatímco nově bude vysazeno 415 stromů uspořádaných do alejí. Developer zároveň ustoupil od výstavby jedné z plánovaných hal v místech s potvrzeným výskytem chráněných živočichů. Projekty počítají s energetickou úsporností, využitím fotovoltaiky i šetrným nakládáním s vodou prostřednictvím retenčních nádrží.
Místo běžných hal tak vznikne upravený a kultivovaný prostor s budoucími cyklostezkami, které mohou být v budoucnu napojeny na širší síť v okolí. Výhodou parků je jejich umístění přímo u dálničních sjezdů, díky čemuž je doprava vedena mimo centra obcí a nezatěžuje jejich vnitřní komunikace. Součástí projektu je také modernizace křižovatek a silnic, která zvýší bezpečnost a komfort dopravy. Aby se předešlo zácpám a byla zajištěna dobrá dostupnost pro zaměstnance, počítá se i se zavedením MHD.
Zkušenosti z jiných částí Česka ukazují, že podobné projekty mohou zásadně proměnit celý region. Příchod velkých investorů na Ostravsko nebo Kolínsko vedl k poklesu nezaměstnanosti i růstu životní úrovně. Ústecko se dnes nachází v podobné situaci a může těžit i z blízkosti německého Saska, kde roste význam technologického průmyslu. Tento vývoj může být jedním z impulzů pro příchod moderních firem i do regionu. Spolu s nimi vzniká i širší ekosystém dodavatelů, služeb a menších podniků.
S rozvojem kvalitních pracovních příležitostí roste i atraktivita regionu pro bydlení. Ústecko se díky cenám nemovitostí stává alternativou k předražené Praze. Skupina CPI Property Group zde zároveň působí i v oblasti rezidenčního bydlení a přispívá k postupné obnově bytového fondu. Vnímání kvality bydlení v regionu je často ovlivněno minulostí, realita se však v posledních letech výrazně proměnila a dnešní standard je srovnatelný s ostatními lokalitami. Řadu problémů spojených s některými byty se již podařilo vyřešit, a to jak jejich modernizací, tak zlepšením správy a celkového prostředí.
Příliv stabilních firem a investic do infrastruktury ve výsledku přispívá ke zhodnocení majetku místních obyvatel. Industriální parky tak nepředstavují hrozbu pro klidný život, ale naopak příležitost, jak posunout Ústecko směrem k moderní a prosperující budoucnosti.