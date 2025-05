Mnetěš a Jirkov si podělily cenu za nejlepší webovou stránku

Diplomy a ceny oceněným předali hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec, ředitel soutěže Zlatý erb Martin Lukáš, manažerka soutěže Hana Bazjuková a Andrea Arnoldová ze společnosti GORDIC Distributor.

Celostátně se do 27. ročníku soutěže přihlásilo 101 měst z osmi krajů. Z Ústeckého regionu to bylo 15 měst a obcí, které nejsou ORP (obec s rozšířenou působností). Vůbec poprvé nastala situace, kdy byli dva vítězové – město Jirkov a obec Mnetěš. Oba si odvezli finanční dar 40 tisíc korun. Na druhém místě skončila Hora Svatého Šebestiána (30 tisíc) a třetí bylo Štětí (20 tisíc). Vítězové postupují do celostátního kola, které se uskuteční 12. 5. 2025 na konferenci ISSS v Hradci Králové.

POŘADÍ SOUTĚŽÍCÍCH:

1. Mnetěš - www.mnetes.cz

1. Jirkov - www.jirkov.cz

2. Hora Svatého Šebestiána - wwww.sebestian.cz

3. Štětí - www.steti.cz