Mladí klavíristé budou opět soutěžit v Ústí nad Labem

57. ročník mezinárodní klavírní soutěže Virtuosi per musica di pianoforte proběhne 27. - 29. listopadu 2024, jako již tradičně v Severočeském divadle v Ústí nad Labem. Pořádající ZUŠ Evy Randové v Ústí nad Labem v tomto roce přivítá více než šedesát soutěžících do 16 let věku z desítky zemí světa.