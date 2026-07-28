Ministr dopravy jednal v Ústeckém kraji o klíčových projektech

Komerční sdělení
Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více
Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.
Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.
Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.
Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.
Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.
Ústecký kraj navštívil ministr dopravy Ivan Bednárik. Společně s hejtmanem Richardem Brabcem, radním pro dopravu a silniční hospodářství Tomášem Riegerem a generálním ředitelem Správy železnic Tomášem Tóthem jednali o dopravních projektech, které jsou klíčové pro budoucnost našeho regionu.
Hlavním tématem byla příprava vysokorychlostní tratě Praha – Ústí nad Labem – Drážďany a nové železniční napojení severozápadu Ústeckého a Karlovarského kraje na budoucí vysokorychlostní síť.
Řeč byla také o modernizaci železniční stanice Ústí nad Labem západ, obnově provozu na trati č. 097 či hlukové zátěži u dálnice D8.