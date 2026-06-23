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Ministr Aleš Juchelka navštívil Ústecký kraj

Komerční sdělení

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Ministra Aleše Juchelku během pracovní cesty doprovodili hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec, náměstek hejtmana Jiří Kulhánek a také radní Jan Růžička. | foto: Ústecký kraj

Komerční sdělení

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Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka navštívil v pátek 19. června Ústecký kraj. Během pracovní cesty ho doprovodili hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec, náměstek hejtmana Jiří Kulhánek a také radní Jan Růžička.

Program se zaměřil především na sociální oblast, péči o zranitelné skupiny obyvatel a konkrétní výzvy, které kraj i poskytovatelé sociálních služeb řeší v praxi.

První zastávkou bylo sídliště ve Šluknově, kde se účastníci návštěvy věnovali aktuální situaci v lokalitě společně se zástupci města. Pan ministr se zajímal o plán města na transformaci této sociálně vyloučené lokality. Následně ministr navštívil zařízení Arkadie, o.p.s. v Krupce, které dlouhodobě poskytuje služby lidem s poruchou autistického spektra. Součástí programu byla prohlídka chráněné dílny, sociálně terapeutické dílny, denního stacionáře i diskuse s pracovníky zařízení.

„Sociální služby jsou jednou z oblastí, ve které se nejvíce ukazuje, jak důležitá je spolupráce státu, kraje, obcí i samotných poskytovatelů. Ústecký kraj má řadu kvalitních zařízení a organizací, které odvádějí mimořádně důležitou práci. Zároveň ale potřebujeme otevřeně mluvit o tom, co systém v praxi komplikuje, od financování přes personální kapacity až po specifické potřeby jednotlivých cílových skupin,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec.

V Litvínově delegace navštívila zařízení Lesovna, které je součástí Domovů sociálních služeb Litvínov. Tématem byla zejména deinstitucionalizace sociální péče, tedy přechod od velkokapacitních zařízení k běžnějším formám bydlení a podpory. Diskutovalo se také o praktických otázkách financování sociálních služeb a požární bezpečnosti v zařízeních pro klienty se specifickými potřebami.

Závěr pracovní cesty patřil návštěvě Charity Most – Domova se zvláštním režimem sv. Anny. Ministr si zde prohlédl nově zrekonstruované prostory a se zástupci Charity Most i Diecézní charity Litoměřice jednal o péči o náročné cílové skupiny, včetně klientů bez sociálního zázemí, s nízkými příjmy nebo kombinovanými diagnózami.

Návštěva ministra umožnila představit konkrétní příklady dobré praxe v sociálních službách Ústeckého kraje a zároveň otevřít témata, která vyžadují další jednání na úrovni státu, kraje a poskytovatelů péče.

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