Minipivovar Most – Pivo s duší města

Minipivovar v Mostě byl otevřen v roce 2020. Co stálo za jeho vznikem?
Za podobnou věcí vždy stojí soubor okolností a tužeb. Pivovar byl připravován od roku 2016 s pomocí přátel, kteří mají obdobné pivovary jinde v republice. Mně moderní pivnice s pivovarem, kde bude skloubeno dobré a rozmanité pivo s kvalitním prostředím v Mostě prostě chybělo. Pivnice je podle mne základní kámen české gastronomie a zvedání na vyšší úroveň by se nemělo vyhýbat ani těmto základům. Doba zakouřených a tmavých špeluněk s pivem ze sudu pod barem je doufám již definitivně pryč. Kvalita prostředí kde trávíte volný čas je stejně důležitá jako pro produkty které konzumujeme, v naší pivovarské restauraci tam můžete shlédnout i výstavy, přibližně tři do roka.
Proč zrovna v Mostě?
Z Mostu pocházím a po dlouhé sportovní kariéře jsem se do něj i vrátil. Most se snaží vymanit ze špatné pověsti, která dnes již asi ani nemá opodstatnění. Náš pivovar se snaží přispět svou trochou do mlýna. Nejen že disponuje kvalitním prostředím, ale svými produkty i reprezentuje jakýsi nový Most. Naše produkce, která sbírá ocenění i na mezinárodních pivních soutěžích jako je Zlatá pivní pečeť, i samotné jméno pivovaru, který byl vybrán k reprezentaci českého pivovarnictví do Českého olympijského domu při OH v Paříži 2024, tak šíří dobré jméno Mostu.
Jste stále ještě aktivní v jachtařském sportu. Jak došlo k tomu, že se z vás stal rovněž podnikatel?
Náhoda. Jedním z kamarádů z jachtingu a mecenášem našich i olympijských týmů je Martin Kulík, pro kterého je to již pátý pivovar, který inicioval, nebo spoluvytvářel. Nápad postavit pivovar v Mostě tak padl pravděpodobně nějaký večer po závodech - jak jinak u piva. Nicméně mezi jachtaři je pivovarníků mnoho. Pracují nebo většinou vedou od těch největších po ty menší craftové pivovary.
Počet piv, která vaříte, je úctyhodný. Kolik jich vlastně je a které z nich je u konzumentů nejoblíbenější?
Vlastně nepočítaně. V základu vaříme ležáky 11 světlý a 12 polotmavý, Lehčí 10 Pale Ale a 14 stupňovou IPA. K nim pak sezóní speciály, kterých je zhruba šest až osm do roka. Nosným pivem je samozřejmě klasický 11 stupňový ležák plzeňského typu, který zabere polovinu celkové produkce. V posledních letech jsme ve spolupráci s pražským Hostivarem snažili vyvinout i vlasní nealkoholická piva, která jsou jistě budoucností pivovarnictví.
Jaké suroviny používáte při jejich vaření? Vystačíte si jen s českými nebo některé i dovážíte?
Pivo je na suroviny vlastně poměrně přímočarý výrobek. Je vyráběno z vody, sladu a chmele za použití kvasnic. Český ležák musí být z českých surovin. Most navíc leží v podstatě na kraji nejdůležitější chmelařské oblasti v ČR produkující nejlepší odrůdu zvanou Žatecký poloraný červeňák. Slad je český, chmel tak dokonce severočeský – napřímo kupovaný od konkrétního pěstitele. Slad bereme z klasické humnové sladovny. Voda v Mostě je pak kapitola sama o sobě, málokdo si uvědomuje, že voda z nádrží v Krušných horách je jedna z nejkvalitnějších vod v Čechách vůbec. Pro svrchně kvašená piva ALE, IPA a podobně pak samozřejmě používáme chmely i slady z destinací, kde jsou tato piva doma. Čili od Nového Zélandu přes Ameriku až po Anglii.
Vaše pivo je možné ochutnat jen ve vaší pivovarské restauraci nebo i někde jinde?
Naše piva můžete nakoupit v prodejnách společnosti Kaufland a vybraných pivotékách. Piva z naší produkce zásobují Lázně Teplice a samozřejmě i některé restaurace a bistra v okolí. Piva vaříme i přímo na zakázku konkrétních zákazníků. Vlastní pivo totiž pomalu nabourává segment tradičně obsazovaný víny.
Chystáte pro letošní rok nějakou pivní novinku?
Asi největší novinou bude rozšíření portfolia již zmíněných nealko piv. Už na „suchý“ únor budou kromě stálého nealko ležáku připravena nealko IPA a především nealko Gose, což je dnes velmi populární styl kyselého piva se solí. Speciálů uvaříme za rok kolem 10ti druhů, všech možných stylů.
Obecně se zvyšuje spotřeba lahvového a plechovkového piva na úkor piva čepovaného.Nezmizí postupně pivní dědictví, kterým jsme se proslavili po světě?
Česká pivní kultura kandiduje do seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Zajít „na jedno“ což je v podstatě společenský fenomén jistě z naší nátury hned tak nevymizí. Do onoho dědictví ovšem patří jak způsob výroby piva, kde minipivovary jsou jeho poslem v přímé řemeslné podobě, tak i správný způsob čepování a ošetření před ním. Pokud se budeme k pivu chovat správně po celé cestě, nejen od vaření, ale i přes logistiku, až po načepování nemám o čepované pivo obavu. Vždycky bude lepší než balené. Plechovková piva jsou však důležitým doplňkem a to i pro minipivovary. Těm umožňuje dostat více druhů piv různých stylů a chutí k více zákazníkům.
https://www.facebook.com/MinipivovarMost
Bohumil Brejžek