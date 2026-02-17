Minipivovar Most – Pivo s duší města

Komerční sdělení
„Pivnice je podle mne základní kámen české gastronomie a zvedání na vyšší úroveň by se nemělo vyhýbat ani těmto základům,“ myslí si ředitel Minipivovaru Most Martin Trčka.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Minipivovar Most – Pivo s duší města | foto: archiv Martina Trčky

Minipivovar v Mostě byl otevřen v roce 2020. Co stálo za jeho vznikem?

Za podobnou věcí vždy stojí soubor okolností a tužeb. Pivovar byl připravován od roku 2016 s pomocí přátel, kteří mají obdobné pivovary jinde v republice. Mně moderní pivnice s pivovarem, kde bude skloubeno dobré a rozmanité pivo s kvalitním prostředím v Mostě prostě chybělo. Pivnice je podle mne základní kámen české gastronomie a zvedání na vyšší úroveň by se nemělo vyhýbat ani těmto základům. Doba zakouřených a tmavých špeluněk s pivem ze sudu pod barem je doufám již definitivně pryč. Kvalita prostředí kde trávíte volný čas je stejně důležitá jako pro produkty které konzumujeme, v naší pivovarské restauraci tam můžete shlédnout i výstavy, přibližně tři do roka.

foto: archiv Martina Trčky

Proč zrovna v Mostě?

Z Mostu pocházím a po dlouhé sportovní kariéře jsem se do něj i vrátil. Most se snaží vymanit ze špatné pověsti, která dnes již asi ani nemá opodstatnění. Náš pivovar se snaží přispět svou trochou do mlýna. Nejen že disponuje kvalitním prostředím, ale svými produkty i reprezentuje jakýsi nový Most. Naše produkce, která sbírá ocenění i na mezinárodních pivních soutěžích jako je Zlatá pivní pečeť, i samotné jméno pivovaru, který byl vybrán k reprezentaci českého pivovarnictví do Českého olympijského domu při OH v Paříži 2024, tak šíří dobré jméno Mostu.

Jste stále ještě aktivní v jachtařském sportu. Jak došlo k tomu, že se z vás stal rovněž podnikatel?

Náhoda. Jedním z kamarádů z jachtingu a mecenášem našich i olympijských týmů je Martin Kulík, pro kterého je to již pátý pivovar, který inicioval, nebo spoluvytvářel. Nápad postavit pivovar v Mostě tak padl pravděpodobně nějaký večer po závodech - jak jinak u piva. Nicméně mezi jachtaři je pivovarníků mnoho. Pracují nebo většinou vedou od těch největších po ty menší craftové pivovary.

Počet piv, která vaříte, je úctyhodný. Kolik jich vlastně je a které z nich je u konzumentů nejoblíbenější?

Vlastně nepočítaně. V základu vaříme ležáky 11 světlý a 12 polotmavý, Lehčí 10 Pale Ale a 14 stupňovou IPA. K nim pak sezóní speciály, kterých je zhruba šest až osm do roka. Nosným pivem je samozřejmě klasický 11 stupňový ležák plzeňského typu, který zabere polovinu celkové produkce. V posledních letech jsme ve spolupráci s pražským Hostivarem snažili vyvinout i vlasní nealkoholická piva, která jsou jistě budoucností pivovarnictví.

Jaké suroviny používáte při jejich vaření? Vystačíte si jen s českými nebo některé i dovážíte?

Pivo je na suroviny vlastně poměrně přímočarý výrobek. Je vyráběno z vody, sladu a chmele za použití kvasnic. Český ležák musí být z českých surovin. Most navíc leží v podstatě na kraji nejdůležitější chmelařské oblasti v ČR produkující nejlepší odrůdu zvanou Žatecký poloraný červeňák. Slad je český, chmel tak dokonce severočeský – napřímo kupovaný od konkrétního pěstitele. Slad bereme z klasické humnové sladovny. Voda v Mostě je pak kapitola sama o sobě, málokdo si uvědomuje, že voda z nádrží v Krušných horách je jedna z nejkvalitnějších vod v Čechách vůbec. Pro svrchně kvašená piva ALE, IPA a podobně pak samozřejmě používáme chmely i slady z destinací, kde jsou tato piva doma. Čili od Nového Zélandu přes Ameriku až po Anglii.

Vaše pivo je možné ochutnat jen ve vaší pivovarské restauraci nebo i někde jinde?

Naše piva můžete nakoupit v prodejnách společnosti Kaufland a vybraných pivotékách. Piva z naší produkce zásobují Lázně Teplice a samozřejmě i některé restaurace a bistra v okolí. Piva vaříme i přímo na zakázku konkrétních zákazníků. Vlastní pivo totiž pomalu nabourává segment tradičně obsazovaný víny.

foto: archiv Martina Trčky

foto: archiv Martina Trčky

Chystáte pro letošní rok nějakou pivní novinku?

Asi největší novinou bude rozšíření portfolia již zmíněných nealko piv. Už na „suchý“ únor budou kromě stálého nealko ležáku připravena nealko IPA a především nealko Gose, což je dnes velmi populární styl kyselého piva se solí. Speciálů uvaříme za rok kolem 10ti druhů, všech možných stylů.

Obecně se zvyšuje spotřeba lahvového a plechovkového piva na úkor piva čepovaného.Nezmizí postupně pivní dědictví, kterým jsme se proslavili po světě?

Česká pivní kultura kandiduje do seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Zajít „na jedno“ což je v podstatě společenský fenomén jistě z naší nátury hned tak nevymizí. Do onoho dědictví ovšem patří jak způsob výroby piva, kde minipivovary jsou jeho poslem v přímé řemeslné podobě, tak i správný způsob čepování a ošetření před ním. Pokud se budeme k pivu chovat správně po celé cestě, nejen od vaření, ale i přes logistiku, až po načepování nemám o čepované pivo obavu. Vždycky bude lepší než balené. Plechovková piva jsou však důležitým doplňkem a to i pro minipivovary. Těm umožňuje dostat více druhů piv různých stylů a chutí k více zákazníkům.

https://www.facebook.com/MinipivovarMost

Bohumil Brejžek

Minipivovar Most – Pivo s duší města

Nejčtenější

O2 uvádí nové tarify NEO+: víc dat, vyšší rychlost a slevy na zařízení

Komerční sdělení
Nové tarify od O2 přehledně

O2 představuje vylepšené tarify NEO+, které přinášejí více dat, vyšší rychlosti a slevové kupony na nákup 5G telefonů a chytrých zařízení v hodnotě až 7 000 korun. Součástí všech tarifů je také...

BrainMarket vstupuje do Slovanu Bratislava, bude podporovat A-tým

Komerční sdělení
Foto: BrainMarke

Česká značka BrainMarket rozšiřuje své působení ve vrcholovém sportu. Po spolupráci s předními českými kluby, jako jsou SK Slavia Praha a FC Baník Ostrava, nyní navázala partnerství také se SK Slovan...

Špindlerův Mlýn láká v únoru a březnu na sport i kulturu

Komerční sdělení
večerní lyžování Hromovka

Ať už milujete zimní sporty, horskou atmosféru nebo après-ski, nadcházející měsíce ve Skiareálu Špindlerův Mlýn nabízí perfektní lyžařské podmínky i bohatý program. Těšit se můžete na...

ŠKODA JS – sedmdesát let od zahájení jaderného programu ve Škodovce

Komerční sdělení
Strojovna jaderné elektrárny A1 - projektovaný tepelný výkon elektrárny byl 560...

Od Škodovky k ČEZ. V letech 1956 až 1993 byl segment jaderné energetiky řazen pod různými názvy do organizační struktury stále stejného vlastníka – plzeňské společnosti Škoda. Tento vztah pokračoval...

Domov Březiny má nový moderní areál za stovky milionů

Komerční sdělení

Z Domova Březiny v Petřvaldu u Karviné vzniklo místo, kde se pěkně žije, ne jenom pobývá. Staré pavilony zmizely, areál se nadechl a vyrostl do moderní, světlé a důstojné podoby. Jde o největší...

Bydlení v horách dostupnější, než se může zdát

Komerční sdělení
Viva Vrchlabí

Projekt Viva Vrchlabí ukazuje, že bydlení v Krkonoších nemusí být jen vzdálenou představou nebo investicí s vysokými vstupními náklady. Družstevní forma vlastnictví otevírá cestu k vlastnímu bytu na...

17. února 2026  1:11

Archa v hradeckých Gayerových kasárnách vyplouvá

Komerční sdělení

Opravená budova v areálu Gayerových kasáren v Hradci Králové začíná  postupně naplňovat svůj nový muzejní účel. Svou činnost zahájily kreativní i...

17. února 2026

Minipivovar Most – Pivo s duší města

Komerční sdělení
Minipivovar Most – Pivo s duší města

„Pivnice je podle mne základní kámen české gastronomie a zvedání na vyšší úroveň by se nemělo vyhýbat ani těmto základům,“ myslí si ředitel Minipivovaru Most Martin Trčka.

17. února 2026

Preventivní zdravotní péči chtějí firmy i mladí. Počet klientů roste

Komerční sdělení
Rentgen plic

Kupují je děti pro své rodiče, firmy pro své manažery. Ale nejen ti – klientela, která využívá služby Centra preventivní zdravotní péče Krajské zdravotní, je velmi pestrá. Jednotlivec má v...

16. února 2026

Kolagen Balansio – tři benefity v každé dávce

Komerční sdělení

Kolagen je nejrozšířenější bílkovinou v lidském těle. Tvoří základní strukturu kůže, vlasů, nehtů, kloubů i kostí. Už od 25. roku života jeho přirozená tvorba klesá.

16. února 2026

Na téhle škole se stále něco děje

Komerční sdělení
Na téhle škole se stále něco děje

Zkušenosti z praxe po celý rok.

16. února 2026

Domov Březiny má nový moderní areál za stovky milionů

Komerční sdělení

Z Domova Březiny v Petřvaldu u Karviné vzniklo místo, kde se pěkně žije, ne jenom pobývá. Staré pavilony zmizely, areál se nadechl a vyrostl do moderní, světlé a důstojné podoby. Jde o největší...

16. února 2026

LEGDAN s.r.o. oživuje trh obráběcích strojů

Komerční sdělení
Zdroj: LEGDAN s.r.o.

Od servisního technika k jednateli společnosti, která dnes zastupuje světové lídry v obrábění. LEGDAN s.r.o. od ledna 2026 získává výhradní zastoupení vybraných světových značek pro český a slovenský...

16. února 2026

Jak vybrat gastro přívěs, abyste mohli nabízet kulinářské zážitky

Komerční sdělení
Zdroj: Gastro přívěsy

Patrně jen málokdo si v posledních několika letech nevšiml stoupající oblíbenosti gastro přívěsů. Tyto „pojízdné kuchyně“ se staly symbolem moderního gastronomického podnikání. A to díky flexibilitě,...

16. února 2026

ŠKODA JS – sedmdesát let od zahájení jaderného programu ve Škodovce

Komerční sdělení
Strojovna jaderné elektrárny A1 - projektovaný tepelný výkon elektrárny byl 560...

Od Škodovky k ČEZ. V letech 1956 až 1993 byl segment jaderné energetiky řazen pod různými názvy do organizační struktury stále stejného vlastníka – plzeňské společnosti Škoda. Tento vztah pokračoval...

15. února 2026

Retail parky: maximální komfort a efektivita

Komerční sdělení
Roháček Humpolec

Kuřimská společnost Fuertes Development staví obchodní zóny na míru městům i lidem.

13. února 2026

Hoštka – Město, kde se dobře žije

Komerční sdělení
Hoštka – Město, kde se dobře žije

„Poptávka po stavebních parcelách dvojnásobně převyšuje nabídku, protože Hoštka je dobré místo pro život, říká Milan Konfršt, dlouholetý starosta města Hoštky v okrese Litoměřice.

13. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.