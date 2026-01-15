Mezi nejlepšími v soutěži Ústecký Dent byla i domácí žákyně

Na sever Čech dorazili účastníci téměř všech zdravotnických škol v republice, které poskytují vzdělávání v oborech Asistent zubního technika a Diplomovaný zubní technik. Soutěži dodali mezinárodní rozměr zástupci z polské Akademie Nauk Stosowanych ve Walbrzychu.
V soutěžních disciplínách se hodnotila kresba a následná modelace. Kritériem bylo co nejvíce se přiblížit zvolenou kresebnou technikou virtuálně vymodelované předloze. U modelace šlo především o precizní voskovou modelaci a morfologické vystižení. Odborná komise měla náročný úkol vyhodnotit ty nejlepší práce.
Všichni soutěžící obdrželi od zástupců sponzorů propagační materiály a vítězové pak hodnotné ceny. Úspěšným žákům osobně poblahopřála také Jindra Zalabáková, 1. náměstkyně pro oblast školství, mládež a sportu. „Chtěla bych poděkovat všem, kteří se vydali do Ústí nad Labem za soutěží, která má v republice věhlas. Do budoucna bych vám chtěla popřát, abyste u tohoto řemesla zůstali, protože je to velmi potřebné řemeslo a pevně věřím, že po absolvování školy většina z vás najde uplatnění v oboru,“ uvedla na slavnostním zakončení soutěže Jindra Zalabáková.
Po součtu obou disciplín se na prvním místě umístila Tereza Trčková z VOŠZ a SZŠ Praha 1. Druhá byla Lucie Dolečková z SZŠ a VOŠZ Plzeň a na třetím místě skončila Barbora Kohoutová z VOŠZ a SŠZ Ústí nad Labem. Zároveň byla ohodnocena i nejúspěšnější škola. Tou se po zásluze stala VOŠZ a SZŠ Praha 1. Na krásném druhém místě skončila hostitelská škola.