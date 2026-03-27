Městská policie Ústí: 35 let bezpečí a prevence

Komerční sdělení
Strážníci řeší přestupky i vzdělávají tisíce dětí ročně.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt
9 fotografií

Městská policie Ústí nad Labem si plní svoje úkoly

Prostřednictvím městské policie je město Ústí nad Labem od roku 1996 trvale součástí Celorepublikového programu prevence kriminality a jak připomíná zástupce ředitele městské policie Jan Novotný, v hodnocení Ministerstvem vnitra ČR patří mezi nejlepší v republice.

Městská policie Ústí nad Labem oslaví v letošním roce 35 let svého trvání. Jaké je ve stručnosti její poslání?

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly, pokud tak stanoví některý ze zákonů. Strážníci vyhledávají, zjišťují a vyřizují přestupky a jiné správní delikty podle jednotlivých zákonů ČR a vnitřních předpisů Statutárního města Ústí nad Labem. Zjištěné přestupky jsou řešeny ve vlastní kompetenci městské policie, nebo jsou předávány příslušným správním orgánům dle jejich gesce. Nejvíce přestupků je již tradičně řešeno v oblasti dopravy, následující přestupky v oblasti veřejného pořádku a dodržování obecně závazných vyhlášek města.

Zajištění bezpečnosti a pořádku ve městě je samozřejmě tou největší prioritou městské policie, tou další je ale prevence. Na co se v této oblasti zaměřujete?

Samozřejmě se strážníci městské policie věnují i jiným činnostem, které jsou prospěšné jak pro město, tak pro samotné občany. Na dopravním hřišti městské policie v Krásném Březně probíhá výuka žáků prvního stupně a dětí předškolního věku z dopravní výuky a základů právního vědomí. Práce strážníků ze skupiny prevence kriminality a dopravní výchovy je na vysoké úrovni a v hodnocení Ministerstvem vnitra ČR patří mezi nejlepší v republice. Jejich výuky se každým rokem zúčastní na šest tisíc dětí z celého okresu. Ve spolupráci s Policií ČR, hasiči a zdravotníky pořádají akce, které mají za cíl připravit děti na možné situace, se nimiž se mohou v budoucnu setkat, ať v dopravě, nebo v běžném osobním životě.

Městská policie musí ale řešit i jiné situace...

Při výčtu aktivit, které městská policie vykonává, nesmíme zapomenout ani na různé úklidy černých skládek, kterou provádí pod dozorem strážníků alternativně odsouzení, kteří si svůj trest odpykávají u městské policie. Za prvních devět měsíců loňského roku se podařilo odklidit 48 černých skládek, při kterých bylo do sběrných dvorů a na skládku odvezeno 24 tun odpadu, který po sobě zanechávají většinou lidé bez domova. Na těchto akcích se také podílejí klienti Charity, kteří v rámci projektu „Když mohu, Ústí pomohu“, pomáhají nepořádek po bezdomovcích uklízet.

A co se týká aktivit směrem k veřejnosti?

Tady lze například zmínit přednášky pro zdravotně handicapované občany, návštěvy strážníků ze skupiny operačního zákroku na táborech pro dlouhodobě nemocné děti, přednášky pro seniory, výcviky sebeobrany pro pracovníky úřadu práce a ve výčtu těchto aktivit bychom mohli pokračovat poměrně dlouho. Strážníci ze skupiny operačního zákroku jsou vyškoleni a vycvičeni pro různé bezpečnostní práce, aby byli schopni provést prvotní úkony při vzniku nebezpečné situace a tím urychlili odstranění vzniklých situací, jako jsou například polomy vrostlých stromů, drobná zahoření, nebo náhlá evakuace osob. Všichni strážníci městské policie absolvují pravidelně zdravotnické kurzy, aby v případě potřeby mohli komukoli pomoci. Jen v letošním roce poskytli v 60. případech první pomoc. Městská policie úzce spolupracuje nejen s Policií ČR, hasiči a zdravotní záchrannou službou, ale i s Dopravním podnikem města Ústí nad Labem, příslušnými mysliveckými sdruženími a jinými organizacemi.

A otázka na závěr: Kdo se může ucházet o práci u městské policie?

Strážníkem se může stát občan České republiky, který je bezúhonný, spolehlivý, starší osmnácti let, zdravotně způsobilý a dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou.

https://www.mpul.cz/informace/nabor-strazniku/

Bohumil Brejžek

Nejčtenější

