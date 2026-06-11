Města a obce si rozdělily Skleněné popelnice za třídění odpadu

Vyhlášení soutěže se letos uskutečnilo ve městě Osek, které vyhrálo svou kategorii nad 3501 obyvatel. Nově také bude každý vítěz uveden na dva roky do síně slávy a po tuto dobu nebude zařazen do soutěže.
Zástupcům měst a obcí poděkovali ředitelka oddělení regionálního provozu EKO-KOM, a. s., Martina Filipová, a náměstek hejtmana Ústeckého kraje Tomáš Kirbs. „Těší mě, že obce a města v Ústeckém kraji berou odpadové hospodářství jako důležité téma. Děkuji všem za jejich úsilí a snahu,“ uvedl Tomáš Kirbs.
Kategorii do 500 obyvatel vyhrála obec Měděnec, na druhém místě se umístily Kryštofovy Hamry, třetí skončily Doubice. V kategorii nad 500 obyvatel vyhrála obec Staré Křečany, druhá se umístila Lipová, třetí Chodouny.
V kategorii měst do 3500 obyvatel zvítězila Loučná pod Klínovcem, druhý byl městys Brozany nad Ohří, třetí skončil Úštěk. Mezi městy nad 3501 obyvatel vyhrál Osek, druhé byly Litoměřice, třetí místo obsadily Lovosice.
Obcím a městům poskytuje kraj finanční odměny v celkové výši 420 tisíc korun a AOS EKO-KOM, a. s. poskytuje finanční prostředky na zajištění celé akce, včetně plaket, v celkové hodnotě přibližně 200 tisíc korun.
Do soutěže jsou automaticky zařazeny všechny obce a města zapojené v systému EKO-KOM, a. s.