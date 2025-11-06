Města a obce obdrží dotace na zkvalitnění turistické infrastruktury

Komerční sdělení
Přes 38 milionů korun dá Ústecký kraj obcím a městům na podporu oživení cestovního ruchu na území Ústeckého kraje. Bude se jednat především o zkvalitnění turistické infrastruktury.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Ilustrační foto | foto: Ústecký kraj

Zastupitelé na svém listopadovém zasedání schválili investiční dotaci v rámci dotačního programu Oživení cestovního ruchu 2025 ve výši 38 294 460 Kč. Dotace je vyhlášena z Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje.

Finance půjdou například na vybudování cyklotrasy v Rybništi, na vybudování cyklostezky Karolínino údolí v Dolní Poustevně či na Poustevenskou spojku v okolí Vilémova.

Další finance půjdou před zimou také na vylepšení běžkařské stopy Dlouhá louka na Teplicku či na pořízení sněžné rolby pro údržbu běžeckých tratí v Krušných horách.

Zastupitelé podpořili také individuální dotace pro města v zóně UNESCO. V rámci Strategie rozvoje kultury a kulturního dědictví Ústeckého kraje 2021-2030 si rozdělí 15 milionů město Krupka (oprava fasády kostela Nanebevzetí Panny Marie – 1. etapa), Žatec (veřejné a slavnostní osvětlení na hradbách) a obec Zálužice (revitalizace návsi ve Stekníku).

Témata: Ústecký kraj

Nejčtenější

Zrcadlovky zestárly. Na prodej nebo výměnu ale ještě pozdě není

Komerční sdělení

Máte doma starší zrcadlovku a přemýšlíte o tom, že byste ji prodali, nebo si pořídili novější fotoaparát? Vyčkávat se vám nevyplatí. Podpora zrcadlovek ze strany těch největších hráčů skončila a...

Škoda Auto ukázala zákulisí výroby. Zjistěte, jak vzniká nové auto

Komerční sdělení

Nahlédnout do výroby automobilky zůstává pro většinu lidí vzácná příležitost. Šest odborníků ze Škody Auto popisuje, jak se v Mladé Boleslavi z návrhů a tisíců dílů stává hotové auto.

Souboj na Caravaningu – Pohlreich, Forejt a Fotr na Tripu vaří

Komerční sdělení

V sobotu 8.11. ve 13.00 se v pavilonu P představí šéfkuchařské osobnosti Zdeněk Pohlreich a Přemek Forejt. Jejich kuchařský souboj plný humoru i kulinárních triků bude moderovat Pepa Vrtal alias Fotr...

Je umělá inteligence hrozbou pro vzdělávání a práci v IT?

Komerční sdělení

S nástupem umělé inteligence ztrácí klasické vzdělávání smysl! AI sebere práci velkému množství profesí včetně vysoce honorovaných programátorů a grafiků! Ano, můžeme se dočíst mnohé. Často jsou...

Rezidence Aušperský potok: stylové bydlení u Brna v harmonii s přírodou

Komerční sdělení

Klidné prostředí u lesů a rybníků, výborná dostupnost do centra Brna i chytrá řešení snižující náklady na bydlení. Nový developerský projekt Rezidence Aušperský potok v Popůvkách přináší vysoký...

Češi se nedobrovolně smiřují s realitou menších bytů s vyšším nájmem

Komerční sdělení

Rostoucí ceny energií, inflace i vysoké úrokové sazby brzdí plány na pořízení vlastního domova natolik, že 6 z 10 Čechů už s ním do budoucna vůbec nepočítá. Aktuální situace na nemovitostním trhu se...

6. listopadu 2025

Tradice, poctivost a kvalita. Nahlédněte do masozávodu v Modleticích

Komerční sdělení

Jen pár kilometrů od Prahy, v Modleticích, se denně píše příběh desítek tun čerstvého masa. Sídlí zde masozávod Kauflandu, který už přes dvě dekády zajišťuje na stoly českých a slovenských domácností...

6. listopadu 2025

Jak překladač Vasco Translator Q1 zvyšuje pohodlí na dovolené

Komerční sdělení

Existuje zvláštní druh klidu, když víte, že se můžete dorozumět s kýmkoli a kdekoli. Ať už se procházíte zářícími ulicemi Tokia, objednáváte si oběd na marockém trhu nebo se ptáte na cestu v malé...

6. listopadu 2025

Města a obce obdrží dotace na zkvalitnění turistické infrastruktury

Komerční sdělení

Přes 38 milionů korun dá Ústecký kraj obcím a městům na podporu oživení cestovního ruchu na území Ústeckého kraje. Bude se jednat především o zkvalitnění turistické infrastruktury.

6. listopadu 2025

Jak vybrat správnou výšku a šířku lešení

Komerční sdělení

Výběr správné výšky lešení rozhoduje o tom, zda bude práce bezpečná a pohodlná, nebo naopak zdlouhavá a nepříjemná. Správné rozměry lešení určují nejen váš dosah a stabilitu, ale i celkovou...

5. listopadu 2025  17:19

Jan Révai zve na Zakázané zóny. Adrenalin, poučení i síla práce v týmu

Komerční sdělení

Herec Jan Révai se už příští týden představí v nové dobrodružné roli. Jako hlavní průvodce pořadu Zakázané zóny, který poběží každý večer na TV Spektrum, nahlédne společně s diváky do 20 tajemných...

5. listopadu 2025

Škoda Auto ukázala zákulisí výroby. Zjistěte, jak vzniká nové auto

Komerční sdělení

Nahlédnout do výroby automobilky zůstává pro většinu lidí vzácná příležitost. Šest odborníků ze Škody Auto popisuje, jak se v Mladé Boleslavi z návrhů a tisíců dílů stává hotové auto.

5. listopadu 2025

Plazma vrací lidi do života, říká Barbora Balzerová z Takeda

Komerční sdělení

Inovativní léčba z krevní plazmy pomáhá pacientům se vzácnými diagnózami, poruchami imunity i řadou dalších onemocnění. U poruch imunity by bez ní hrozila izolace. Barbora Balzerová z farmaceutické...

5. listopadu 2025

Jak na zubní kaz?

Komerční sdělení

Zubní kaz je nejrozšířenějším infekčním onemocněním na světě, a přestože je u nás péče finančně dostupnější, nežli je tomu u našich sousedů na západ, tak se ve statistikách dentálního zdraví...

4. listopadu 2025

Rezidence Aušperský potok: stylové bydlení u Brna v harmonii s přírodou

Komerční sdělení

Klidné prostředí u lesů a rybníků, výborná dostupnost do centra Brna i chytrá řešení snižující náklady na bydlení. Nový developerský projekt Rezidence Aušperský potok v Popůvkách přináší vysoký...

4. listopadu 2025

Kryptoměny si odepisují zisky, investoři sledují tyto altcoiny

Komerční sdělení

Říjen bývá pro kryptoměnový trh obdobím růstu, který se mezi investory vžil pod přezdívkou „Uptober“. Bitcoin tuto pověst potvrdil hned v úvodu měsíce, když dosáhl nového historického maxima a...

4. listopadu 2025

Kryptoměny si odepisují zisky, investoři sledují tyto altcoiny

Komerční sdělení

Říjen bývá pro kryptoměnový trh obdobím růstu, který se mezi investory vžil pod přezdívkou „Uptober“. Bitcoin tuto pověst potvrdil hned v úvodu měsíce, když dosáhl nového historického maxima a...

4. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.