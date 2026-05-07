Memorandum se společností Google pomůže školám s umělou inteligencí

„Velmi nás těší, že jsme prvním regionem v České republice, kterému se podařilo tuto spolupráci navázat. Vzdělávání je pro Ústecký kraj prioritou a integrace moderních technologií, umělé inteligence či virtuální reality je pro naše pedagogy stejně důležitá jako pro žáky a studenty,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec.
Podepsané memorandum pomůže Ústeckému kraji při zavádění digitálních technologií a rozvoji digitálních dovedností. Jedná se především o zavedení prostředí Google Workspace for Education pro školy zřizované Ústeckým krajem, pomoc s implementací Google nástrojů na školách, proškolení všech škol v oblasti umělé inteligence prostřednictvím kurzu Gemini Academy, prezentaci široké nabídky Google nástrojů pro školy a další možnosti využití výpočetní techniky pro studenty i pedagogy středních škol.
„Jsme hrdí, že DPDC jako Google premium partner může být u zavádění špičkových AI nástrojů od firmy Google na školách v Ústeckém kraji. V našich očích jde o zásadní krok pro modernizaci škol a bezpečné využívání AI,“ uvedl Petr Klabeneš, jednatel společnosti DPDC.
Aktuální aktivity jsou součástí projektu Návrat do budoucnosti, který si dal za cíl modernizaci škol, rozšíření podpory talentovaných žáků a zvýšení péče o duševní zdraví studentů. Projekt má především pomoci připravit mladou generaci na výzvy 21. století. Již dříve Ústecký kraj uzavřel memorandum se společností Microsoft, jež zahrnuje vzdělávání učitelů v oblasti umělé inteligence, nákup AI licencí a sad VR brýlí pro školy a zřízení AI předmětových kabinetů na vybraných školách.