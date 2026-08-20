Lodní linka T91 bude i v září bude plout ve všední dny

Komerční sdělení
Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více
Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.
Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.
Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.
Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.
Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.
Lodní linka T91 Dopravy Ústeckého kraje měla podle původního jízdního řádu s koncem letních prázdnin ukončit plavby v pracovních dnech a od září pokračovat pouze o víkendech. To se nyní mění.
Oblíbená linka bude i během září vyplouvat také v úterý, středu, čtvrtek a pátek, a to až do 2. října 2026. Cestující tak získají další příležitost užít si cestu po Labi.
Linka T91 Ústí nad Labem – Litoměřice – Roudnice nad Labem – Mělník nabízí možnost spojit samotnou plavbu s výletem do některého z měst podél Labe. Díky prodloužení provozu bude možné vyrazit také během září, kdy bývají turistické cíle i samotné spoje méně vytížené.
T91 lze navíc jednoduše kombinovat s dalšími druhy veřejné dopravy a naplánovat si například cestu jedním směrem lodí a zpět vlakem nebo autobusem.
Na lince platí běžný Tarif DÚK. Cestující mohou využít jednotlivé jízdné nebo jednodenní síťovou jízdenku, se kterou lze během dne kombinovat plavbu lodí s cestou vlakem, autobusem nebo vybranou městskou dopravou.
O víkendech bude T91 pokračovat v provozu i po skončení všedních plaveb, podle platného jízdního řádu až do 1. listopadu 2026.
Aktualizovaný jízdní řád linky T91 najdou cestující na webu Dopravy Ústeckého kraje. Před cestou doporučujeme sledovat také aktuální informace o provozu s ohledem na vodní stav Labe.