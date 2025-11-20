Litoměřice a věznice Bělušice kulisami pro nový seriál Inspekce

Skupina Prima pro svoji streamovací službu prima+ natáčí nový kriminální seriál Inspekce, který zavede diváky do zákulisí činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS).

Herečka Kristýna Ryška | foto: Ústecký kraj

Téměř všechny natáčecí dny v exteriérech se natáčely na území našeho regionu; a to i za přispění Filmové kanceláře Ústeckého kraje a jejích voucherů.

Osmidílná série má lidem přiblížit svět, který je veřejnosti skrytý. V hlavních rolích se objeví Vojtěch Dyk, Kristýna Ryška a Martin Finger. Režie se ujal David Laňka. Natáčelo se převážně na Mostecku a Litoměřicku. „Výrazným motivem je vězení, kde nám vyšli vstříc ve věznici Bělušice na Mostecku, kde jsme mohli natáčet autentické prostředí,“ uvedl k lokacím režisér David Laňka. V Litoměřicích se natáčelo například v historickém centru nebo podél Labe (např. ve veslařském klubu).

Nejen lokace, ale především samotné natáčení si pochvalovala jedna z hlavních postav seriálu herečka Kristýna Ryška. „Za posledních pár let jsem tu potřetí. Nedávno jsme tu točili film Stvůry. Měla jsem čas mezi natáčením i na procházku městem. Moc se mi líbí. Architektura i místní kavárny,“ uvedla Kristýna Ryška, která v seriálu ztvární policejní vyšetřovatelku. Až bude dotočeno, přijdou na řadu Vánoce a na ty se už moc těší. „Po novém roce budu mít chvilku oddychu, pak zas budu hrát roli matky,“ těší se herečka, jež má doma malého syna.

Realita, která překonává fikci. Tak se mluví o novém seriálu Inspekce. Zčásti je inspirovaný skutečnými případy, které se odehrály v rámci českých bezpečnostních složek. „Přináší silná morální dilemata, investigativní postupy i psychologicky propracované postavy,“ popisuje koncept ředitel pro VOD segment skupiny Prima Jan Maxa. Seriál vstoupí do nabídky prima+ v roce 2026.

