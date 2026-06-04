Libochovice zvou na léto plné zážitků. Přijďte objevovat město na Ohři

Klenotem města a hlavním turistickým cílem je bezpochyby Státní zámek Libochovice, který je jednou z nejvýznamnějších raně barokních staveb v Čechách s krásnou francouzskou zahradou, na kterou navazuje anglický park s lužním lesem. Zajímavá je i židovská historie města. K ní se váže řada památek, ke kterým se řadí židovský hřbitov nedaleko centra města, bývalá „židovská radnice“ a pamětní deska na místě bývalé synagogy v ulici Kožešnická. Při toulkách okolím můžete prozkoumat úžasnou přírodní rezervaci Myslivna, což je soustava mokřadů, lužních lesů a svahových pramenišť. Krásné jsou procházky podél řeky Ohře nebo odpočinek v příjemném městském parku. Pro zdatnější výletníky se nabízí výstup na nedaleký hrad Hazmburk. Kromě historie láká město také na řadu akcí, které během léta oživují celé centrum.
Letošní sezónu zahájí oblíbený Den s Oharkou, sportovně-kulturní plážový festival, který se uskuteční 20. června 2026 od 14 hodin v Městském parku Libochovice. Návštěvníci se mohou těšit na netradiční atmosféru letní pláže přímo u Ohře, závody na paddleboardech, jízdu na raftech, soutěže pro děti, ukázky kickboxu, jógu pro všechny i taneční vystoupení skupiny Funky Dangers. Program doplní divadelní představení Sváťova divadla a místního Divadla LIBIDO, bohaté občerstvení, pikniková zóna a večerní plážový večírek s DJ. Festival je ideální příležitostí pro rodiny s dětmi, sportovní nadšence i všechny, kteří si chtějí užít pohodový začátek léta.
Ani během prázdnin nebude o zábavu nouze. V pátek 11. července provoní Libochovice tradiční Gulášobraní, při kterém se utkají týmy kuchařů v přípravě nejlepších gulášů. Návštěvníci budou moci ochutnat rozmanité recepty, užít si doprovodný program a příjemnou letní atmosféru. Vrcholem letní sezóny bude tradiční Svatovavřinecká pouť, která proběhne od 7. do 9. srpna. Tradiční pouť patří k nejvýznamnějším akcím ve městě a každoročně přiláká tisíce návštěvníků. Chybět nebudou atrakce, stánky, kulturní vystoupení ani slavnostní atmosféra, která propojuje tradice s moderní zábavou.
Libochovice jsou ideálním cílem pro jednodenní výlet i delší letní pobyt. Spojení krásné přírody, historických památek, řeky Ohře a pestré nabídky kulturních akcí vytváří místo, kam se návštěvníci rádi vracejí. Přijeďte se přesvědčit sami a zažijte léto v Libochovicích naplno.