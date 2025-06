Lékárna v ústecké nemocnici zajišťuje individuálně připravovaná léčiva

Vzhledem k tomu, že nemocnice koncentrují specializovanou péči, musejí být nemocniční lékárny schopny na tyto specifické potřeby reagovat. Výjimkou není Nemocniční lékárna v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, která kromě individuální přípravy léčivých přípravků pro ambulantní i hospitalizované pacienty zajišťuje také ve svých odborných pracovištích přípravu sterilních léčivých přípravků a ředění cytostatických léčiv.

V současnosti představují zásadní většinu mezi léčivými přípravky vydávanými v lékárnách ty průmyslově vyráběné. Stále ale existují pacienti nebo skupiny pacientů, jejichž potřeby pouze průmyslově vyráběné léky nedokáží pokrýt. Typický příklad, který bude veřejnosti asi i nejznámější, je dermatologie, ve které se můžeme s individuální přípravou různých mastiček, krémů nebo roztoků přímo v lékárně setkat poměrně běžně. Další četnou skupinou pacientů, pro které je individuální příprava nezastupitelná, jsou děti, pro něž některé běžně průmyslově vyráběné léky nejsou dostupné ve vhodném dávkování.

V nedávné době jsme čelili řadě situací, kdy díky výpadkům na trhu nebyly některé léky dostupné. V tu chvíli je lékárny dokázaly nahradit individuální přípravou v lékárně. Součástí některých lékáren, často právě nemocničních, jsou odborná pracoviště, která připravují technologicky náročnější přípravky, typicky sterilní léčivé přípravky. Dalším typem odborného pracoviště je příprava cytostatických léčiv. Ty se sice vyrábějí průmyslově, nicméně před jejich podáním pacientovi je potřeba je připravit do formy infuze včetně nastavení přesného dávkování podle předpisu a ušité pro každého pacienta na míru.

Všechny výše popsané činnosti zajišťuje také Nemocniční lékárna Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. „Příprava léčiv a provoz lékárny obecně je regulován, podléhá řadě evropských a českých právních předpisů a musí splňovat přísné požadavky na vybavení, bezpečnost a personální erudici,“ vysvětluje Mgr. Olga Mučicová, náměstek pro řízení lékárenské péče Krajské zdravotní v Masarykově nemocnici Ústí nad Labem, pod níž lékárna spadá.

Příprava léků vydávaných na recept

V oddělení této laboratoře se připravují léky pro výdej na recept ambulantním pacientům. Tady je k vidění klasické laboratorní vybavení, jako jsou třecí misky, laboratorní váhy, zásoby účinných a pomocných látek, formy na odlévání čípků a plničky lékových kapslí. „Vše připravujeme na podkladu lékařského předpisu s výjimkou třeba pleťových vod. Lékáren, které se věnují přípravě léčiv, postupně ubývá, proto jde o docela velký sortiment. Typicky jsou to masti a krémy. Pak roztoky na vnější i vnitřní použití, léky v koncentracích určených dětem a kapsle s léky, které zrovna nejsou na trhu, momentálně jsou to i přípravky pro veterinární použití,“ popisuje svou pracovní náplň Mgr. Monika Kökertová, vedoucí Střediska přípravy léků.

Většinu požadavků dokáží pracovníci lékárny zajistit do druhého dne od objednávky. Tato činnost asi nejvíce odpovídá tradiční představě o přípravě, přestože i zde se již využívají moderní technologie a poznatky. Příprava čípků je například klasickou procedurou, kdy farmaceut nebo farmaceutický asistent přimíchává do roztaveného základu požadované množství léčivé látky v přesném poměru a pak je ručně odlévá do forem. Prázdné tobolky na léky je také nutné plnit poloautomaticky. Probíhá tu například i tepelná úprava léčebného konopí, v současnosti hodně využívané pacienty s postižením roztroušenou sklerózou.

Příprava sterilních léčiv

Oddělení sterilních léčiv vyžaduje vysokou míru čistoty a vypadá o poznání futurističtěji. Tady vznikají infuzní a injekční roztoky, oční kapky a mastičky. Také nitrožilní výživy pro pacienty, kteří nemohou přijímat potravu ústy nebo sondou. Jejich skladba pokrývá vše, co naše tělo potřebuje, jako je například glukóza, aminokyseliny, tuky, ionty, vitamíny a stopové prvky. „Sortiment vzniká ve sterilním prostředí, místnosti, ve které eliminujeme kontaminaci nežádoucími částicemi několikanásobnou filtrací vzduchu. Hotový, hermeticky uzavřený produkt ještě sterilizujeme parou v přístroji zvaném autokláv při teplotě 121°C. Některé roztoky, které by teplotu a vyšší tlak poškodily, filtrujeme přes bakteriální filtry,“ vysvětluje Mgr. Radka Muchová, vedoucí Střediska přípravy léků. Následně se z produktů odebírají vzorky k testům, zda není materiál kontaminovaný. Až po těchto několikastupňových sterilizacích a kontrolách se může takto připravený léčivý přípravek expedovat směrem k pacientovi.

Expresní příprava infuzí pro chemoterapii

Toto lékárenské oddělení je opravdovou hi-tech laboratoří. Takzvané ředění cytostatik není přísně vzato přípravou léčiv, ale pouze jejich úpravou. Vzhledem k technologické náročnosti a potřebě maximální ochrany před kontaminací všech pracovníků a okolí cytostatickými látkami podléhá laboratoř velmi přísným opatřením. Připravují se tu léčiva pro pacienty Komplexního onkologického centra Krajské zdravotní, která se používají při chemoterapii. Dávky cytostatik vznikají podle předpisu lékaře přímo na míru pacienta. Buď na základě váhy a výšky pacienta, nebo jen jeho váhy při imunoterapii, nebo jde o fixní dávku. U některých léků se dávka chystá na základě genetického vyšetření, přesně na míru konkrétnímu pacientovi. V tomto případě se cytostatikem cílí na konkrétní receptory nádoru. Vždy záleží na konkrétním typu léčiva. Celý proces od žádosti onkologů o preparát přes přípravu a dodání farmaceutem na oddělení pacientovi probíhá za pomocí počítačového programu.

„Na pracovišti připravujeme preparáty tak, abychom minimalizovali možnost kontaminace ze zevního prostředí na minimum. Používáme takzvané podtlakové izolátory vzduchu, aby se nežádoucí látky nedostaly do laboratoře ani ven a neohrozily personál a další osoby. Zaměstnanci samozřejmě používají speciální celotělové ochranné pomůcky. Pacient přijde do ordinace na kontrolu a chemoterapii, lékař nám zašle elektronickou žádanku a my pro něj do hodiny dodáme infuzi cytostatik připravenou na míru,“ popisuje celý složitý proces PharmDr. Radek Sladkovský, Ph.D., vedoucí střediska Oddělení přípravy cytostatik.

Zajímavosti:

V lékárnách se léky neprodávají, ale vydávají.

Pultu v lékárně se správně říká tára.

Léčivé přípravky připravované v lékárnách ČR představují asi 5 % z celkového počtu vydaných balení.

Počátky opravdového evropského lékárenství vznikají znovuobjevováním antických, Araby tradovaných medicínsko-farmaceutických informací. Ty můžeme sledovat už od 11. a 12. století v Itálii, Španělsku a jižní Francii. Rozvoj lékárenství na území dnešní České republiky se datuje k 13. století. V Česku je jako nejstarší apotéka uváděna lékárna U červeného raka v Brně (nepřetržitě v provozu nejméně od roku 1620). Jednou z nejstarších dochovaných je barokní lékárna U Bílého jednorožce v Klatovech.

(TP)