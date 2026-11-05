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Krajští zastupitelé vyhlásili dotační programy pro sportovce

Komerční sdělení

Krajští zastupitelé vyhlásili dotační programy pro sportovce | foto: Ústecký kraj

Komerční sdělení

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Zastupitelstvo Ústeckého kraje vyhlásilo dotační programy pro sportovce na rok 2027. Konkrétně program Akademie talentované mládeže olympijských sportů 2027 a Výkonnostní sport mládeže v Ústeckém kraji 2027.

„Dotační programy pro sport vyhlašujeme záměrně takto brzy, aby peníze do obcí a klubů šly co nejdříve. Co se týče programu Výkonnostní sport mládeže v Ústeckém kraji 2027, tak zde máme pro sportovce dobrou zprávu. Letos nově mohou žádat o dotace i sporty neolympijské,“ uvedla 1. náměstkyně hejtmana pro oblast školství, mládeže a sportu Jindra Zalabáková.

Zastupitelé vyhlásili následující programy:

Akademie talentované mládeže olympijských sportů 2027

Dotace: 24 milionů korun. Dotační program je určen k zajištění podpory konkurenceschopné sportovní přípravy talentované mládeže ve špičkových krajských tréninkových centrech. Je určen pro zástupce kolektivních i individuálních olympijských sportovních odvětví, kteří splňují nastavené podmínky dotačního programu, pracují s talentovanou mládeží na nejvyšší úrovni a jejichž dospělá složka se účastní nejvyšších soutěží a lig v ČR.

Výkonnostní sport mládeže v Ústeckém kraji 2027

Dotace: 13 milionů korun. Dotační program byl v předchozích několika letech vyhlašován pod názvem „Tréninková střediska mládeže v Ústeckém kraji“. Byl určen pro podporu sportovních klubů, které fungovaly jako „Tréninkové středisko mládeže“ v oblasti kolektivních i individuálních výhradně olympijských sportů. Nově byly pro rok 2027 do dotačního programu zahrnuty také sporty neolympijské, kde pojem tréninková střediska není zaveden a došlo proto k přejmenování.

Témata: Ústecký kraj

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