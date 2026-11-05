Krajští zastupitelé vyhlásili dotační programy pro sportovce

„Dotační programy pro sport vyhlašujeme záměrně takto brzy, aby peníze do obcí a klubů šly co nejdříve. Co se týče programu Výkonnostní sport mládeže v Ústeckém kraji 2027, tak zde máme pro sportovce dobrou zprávu. Letos nově mohou žádat o dotace i sporty neolympijské,“ uvedla 1. náměstkyně hejtmana pro oblast školství, mládeže a sportu Jindra Zalabáková.
Zastupitelé vyhlásili následující programy:
Akademie talentované mládeže olympijských sportů 2027
Dotace: 24 milionů korun. Dotační program je určen k zajištění podpory konkurenceschopné sportovní přípravy talentované mládeže ve špičkových krajských tréninkových centrech. Je určen pro zástupce kolektivních i individuálních olympijských sportovních odvětví, kteří splňují nastavené podmínky dotačního programu, pracují s talentovanou mládeží na nejvyšší úrovni a jejichž dospělá složka se účastní nejvyšších soutěží a lig v ČR.
Výkonnostní sport mládeže v Ústeckém kraji 2027
Dotace: 13 milionů korun. Dotační program byl v předchozích několika letech vyhlašován pod názvem „Tréninková střediska mládeže v Ústeckém kraji“. Byl určen pro podporu sportovních klubů, které fungovaly jako „Tréninkové středisko mládeže“ v oblasti kolektivních i individuálních výhradně olympijských sportů. Nově byly pro rok 2027 do dotačního programu zahrnuty také sporty neolympijské, kde pojem tréninková střediska není zaveden a došlo proto k přejmenování.