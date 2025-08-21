Krajští hasiči a policisté přivezli ze Světových her čtrnáct medailí

Komerční sdělení
Tento fantastický úspěch neunikl ani vedení Ústeckého kraje, které sportovcům poděkovalo za vzornou reprezentaci Ústeckého kraje na Světových policejních a hasičských hrách. Hejtman Richard Brabec spolu s náměstkyní Jindrou Zalabákovou a radním Tomášem Riegerem přivítali na úřadě Josefa Kroupu, Jana Šepse, Jana Hocka, Tomáše Sobeckého, Jarmilu Sobeckou Halířovou, Luďka Konvičného a Robina Bureše.
Nejúspěšnější z krajské výpravy byl manželský pár Sobeckých – Jarmila, policistka, získala tři zlaté a Tomáš, hasič, dvě zlaté medaile. Další Světové hasičské a policejní hry se uskuteční na jaře 2027 v australském městě Perth.