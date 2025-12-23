Krajské dotační programy pro rok 2026 byly schváleny

Ústecký kraj každoročně vyhlašuje dotační programy, díky kterým mohou nejrůznější organizace žádat krajský úřad o finanční podporu v oblasti školství, kultury, památkové péče, zdravotnictví či sociálních věcí. A ani v příštím roce tomu nebude jinak.

Dotační tituly byly schváleny na prosincovém zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje.

A zde přinášíme přehled těch nejdůležitějších:

Oblast školství:

Dotační program „Propagace sportu v Ústeckém kraji 2026“12 milionů korun

Dotační program „Příprava krajských reprezentantů na Olympiádu dětí a mládeže“1 milion korun

Dotační program „Prevence rizikového chování 2026“9 milionů korun

Oblast zemědělství a životního prostředí:

Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji4,7 milionu korun

Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji17 milionů korun

Program pro rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje6 milionů korun

Program na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji23 milionů korun

Oblast sociálních věcí:

Dotační program „Podpora sociálních služeb pečujících o osoby s poruchou autistického spektra a osoby náročné na péči 2026“60 milionů korun

Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na aktivity a programy v sociální oblasti, které nejsou základními činnostmi/druhy sociálních služeb pro rok 2026“ – 8 milionů

Dotační program „Podpora aktivit a prezentace národnostních menšin žijících na území Ústeckého kraje 2026“1 milion korun

Dotační program Podpora zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na území Ústeckého kraje6,5 milionu korun

Oblast kultury a památkové péče:

Dotační program „Podpora regionální kulturní činnosti na rok 2026“10 milionů korun

Dotační program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 20261 milion korun

Dotační program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 202660 milionů korun

Dotační program „Podpora aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících na území Ústeckého kraje na rok 2026“15 milionů korun

Oblast zdravotnictví:

Dotační program „Podpora akreditace poskytovatelů zdravotních služeb v oblasti primární péče 2026/2027“300 tisíc korun

Dotační program „Podpora rezidenčních míst pro lékařské obory 2026/2027“4 miliony korun

Dotační program „Podpora léčebné rehabilitace a rehabilitačních pobytů pro občany Ústeckého kraje 2026“500 tisíc korun

Dotační program „Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí 2026“1 milion korun

Více v záložce Dotace na webu Ústeckého kraje: Odkaz

