Krajská zdravotní – technologický lídr v elektronizaci zdravotnictví

Nedílnou součástí této strategie je využívání systému eZpráva – zabezpečeného nástroje pro přenos zdravotnické dokumentace mezi nemocnicemi, praktickými lékaři, ambulantními specialisty a dalšími poskytovateli zdravotní péče. Vznik úspěšného systému eZpráva inicioval před jedenácti lety MUDr. Petr Machek, lékař interního oddělení mostecké nemocnice KZ. V současnosti využívají systém zdravotníci z celé České republiky.

Prostřednictvím tohoto systému Krajská zdravotní měsíčně odesílá více než 60 000 zpráv včetně propouštěcích zpráv, výsledků vyšetření, doporučení pro další léčbu či informací o medikaci. Elektronická komunikace garantuje nejen rychlost a efektivitu předávání informací, ale i snížení administrativní zátěže zdravotnického personálu. Postupným zapojením zdravotnických pracovišť mimo KZ vznikla jedna z největších sítí propojujících zdravotnická zařízení v regionu i mimo něj. V samotném regionu projde měsíčně více než 100 000 zpráv, v rámci celé platformy pak téměř 600 000.

„Díky systematické podpoře digitálních nástrojů zvyšujeme kvalitu péče, posilujeme bezpečnost pacientských dat a přispíváme k efektivní spolupráci mezi zdravotnickými zařízeními v rámci celého regionu,“ popsal strategii Krajské zdravotní Jan Pejchal, náměstek pro řízení informačních systémů. „Pokud shrneme největší plusy do jednoduchého sdělení, tak díky našim systémům dorazí pacientova zpráva až k praktickému lékaři, který se díky ní dozví potřebné informace k léčbě. Tím pádem je vše účinnější, levnější a rychlejší,“ doplnil Jan Pejchal.

Vedle rutinního provozu připravuje Krajská zdravotní také testování elektronických žádanek, které budou napojeny na mezinárodní klasifikační systém SNOMED CT. Tato iniciativa má za cíl ověřit možnosti využití strukturovaných žádanek v praxi, přispět ke standardizaci zdravotnické dokumentace a zlepšit součinnost mezi jednotlivými informačními systémy ve zdravotnictví.

Díky těmto krokům Krajská zdravotní potvrzuje svou roli technologického lídra v oblasti elektronizace zdravotnictví v České republice.

„S eZprávou mám osobní zkušenosti minimálně 10 let a v současné době si bez ní nedokážu představit svoji práci v ordinaci. Je to významný komunikační nástroj mezi ambulantními lékaři všech odborností a zdravotnickými zařízeními napříč republikou. Relevance tohoto komunikátoru roste s počtem zapojených lékařských praxí a zdravotnických zařízení. Velkou výhodou je především rychlý a zabezpečený přenos výsledků vyšetření pacienta prakticky ihned po sepsání zprávy lékařem a možnost implementace do ambulantních softwarů, což velmi urychluje a usnadňuje administraci dokumentů v ordinaci. Kromě jiného umí systém komunikovat s Českou správou sociálního zabezpečení při editaci pracovních neschopenek a umožňuje odesílání elektronických žádanek na vyšetření. Do budoucna bych si přál, aby prostřednictvím eZprávy šlo odesílat například snímky ze zobrazovacích vyšetření a aby jej rutinně využívalo co nejvíce lékařů ve své každodenní praxi. Motivace k zapojení lékařů do systému eZprávy by mohly podpořit i zdravotní pojišťovny,“ sdílí své zkušenosti s eZprávami MUDr. Michal Hondl, předseda okresního Sdružení praktických lékařů v Ústí nad Labem.

Identifikační kiosky zjednodušují příjem pacientů v Krajské zdravotní

Dalším elektronickým pomocníkem jsou v Krajské zdravotní tak zvané identifikační kiosky, které usnadňují příjem pacientů. Momentálně jsou v provozu na čtyřech pracovištích. Tyto kiosky vyvíjí Úsek řízení informačních systémů Krajské zdravotní a jsou přizpůsobené potřebám jednotlivých oddělení. Aktuálně jsou instalovány na hematologii a kardiologii v Masarykově nemocnice v Ústí nad Labem a urgentních příjmech v Nemocnici Děčín a Nemocnici Litoměřice. Další zařízení se chystá pro Urgentní příjem Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Identifikační kiosky výrazně ulehčují administrativu při příjmu. Pacient je na místě ověřen – jeho základní údaje porovnány s centrálními registry. Jeho příchod se zaznamená do Nemocničního informačního systému (NIS) a systém jej zařadí do fronty k příslušné ordinaci. Kiosek podporuje vícejazyčné rozhraní – pacient si může zvolit češtinu, angličtinu, němčinu nebo ukrajinštinu.

Identifikace může proběhnout dvěma způsoby:

pomocí kartičky pojištěnce

prostřednictvím e-dokladů a mobilního telefonu

Pacient může identifikaci také přeskočit, pokud si to přeje. Po úspěšném ověření systém zkontroluje údaje v národním registru obyvatel, případně aktualizuje lékařské informace. Pokud pacient v NIS ještě veden není, systém vytvoří nový záznam automaticky. Následně vytiskne pořadové číslo a pacient je zařazen do fronty. Z té ho pak podle potřeby přizve sestra prostřednictvím vyvolávacího systému, který zobrazuje jeho číslo.

Centrální komplexní digitální platforma podporuje efektivní řízení v Krajské zdravotní

Nemocniční informační systém (NIS) Krajské zdravotní je centrální komplexní digitální platforma, která podporuje efektivní a bezpečné řízení zdravotní péče společnosti. „NIS Krajské zdravotní splňuje přísné požadavky na ochranu osobních údajů pacientů. Přístup k citlivým informacím je řízen na základě oprávnění jednotlivých zdravotnických pracovníků. Každý přístup k osobním a citlivým údajům je zaznamenán a lze ověřit, kdo a proč s těmito údaji pracoval, což je v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů,“ vysvětluje Jan Pejchal.

Hlavní funkce NIS Krajské zdravotní: