Krajská zdravotní představila rekonstruované rehabilitační oddělení

Celkové způsobilé výdaje bez DPH jsou 100% hrazeny z prostředků Národního plánu obnovy financovaného Evropskou unií, DPH pak z prostředků Krajské zdravotní (KZ).
Cílem projektu byla přestavba a modernizace přístrojového vybavení původně rozsáhlého a dispozičně ne zcela efektivně rozloženého úseku vodoléčby, která zajistí zvýšení terapeutické kapacity. Ta bude využívána jako rehabilitační zázemí společně pro lůžkové a ambulantní pacienty. Výsledkem bude i zvýšení dostupnosti ambulantní rehabilitační péče pro pacienty v přímé návaznosti na léčbu v centrech vysoce specializované cerebrovaskulární péče a vysoce specializované traumatologické péče I. typu v MNUL.
„Každá investice do zdravotnictví má smysl hlavně tehdy, když ji pocítí lidé v běžném životě. Díky této rekonstrukci budou mít pacienti z našeho kraje rychlejší přístup k rehabilitaci, moderní vybavení a příjemnější prostředí, které pomůže v jejich léčbě a návratu do běžného života. A právě to je pro nás nejdůležitější,“ uvedl Richard Brabec, hejtman Ústeckého kraje.
„Dotační programy z Evropské unie jsou jednou z možností vícezdrojového financování, které Krajská zdravotní v maximální možné míře využívá. Projekt rekonstrukce prostor rehabilitace, financovaného prostřednictvím Národního plánu obnovy České republiky, je toho dalším příkladem. Jsem rád, že se podařilo zvýšit dostupnost zdravotní péče a komfort pro naše pacienty na dalším významném pracovišti,“ řekl Tomáš Hrubý, generální ředitel KZ.
„Investiční akce na přestavbu prostor rehabilitačního oddělení umožnila splnit logický požadavek jeho vedení koncentrovat ambulantní neurorehabilitační péči do jednoho místa. Těší mě, že se to povedlo. Poděkování patří všem, kdo se na uskutečnění rekonstrukce podíleli,“ dodal Aleš Chodacki, ředitel MNUL.
Součástí řešení je posílení kapacity a možností léčby spastické parézy dospělých, a to jak využitím neurorehabilitačních a přístrojových postupů, tak i její fokální léčby aplikací botulotoxinu. „Vzniklé zázemí a vybavení bude sloužit pacientům po cévních mozkových příhodách a jiných poškozeních mozku z regionálních spádových oblastí Ústí nad Labem, Děčína, Litoměřic a Teplic jako součást budovaného centra spasticity s úzkou spoluprací jednak s ústeckým neurologickým oddělením a také oddělením rekonstrukční a plastické chirurgie,“ vysvětlil Pavel Maršálek, primář Rehabilitačního oddělení MNUL.
Informace o projektu:
Projekt „Přestavba prostor pro neurorehabilitaci a revitalizaci akutní rehabilitace“
Registrační číslo projektu: CZ.31.7.0/0.0/0.0/23_064/0008291
Rozpočet projektu: 59 895 000 Kč, z toho částka dotace 49 500 000 Kč
Doba trvání projektu: 23. 4. 2024 – 31. 12. 2025
Výzva: č. 7 „Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech – podpora léčebné rehabilitace v rámci poskytovatelů vysoce specializované cerebrovaskulární a traumatologické péče I. typu“ z Národního plánu obnovy, 6.1. Zvýšení odolnosti systému zdravotní péče.
Projekt je financován Evropskou unií z Nástroje pro oživení a odolnost prostřednictvím Národního plánu obnovy ČR. Struktura financování uznatelných výdajů je 100% z Evropské unie.