Krajská zdravotní otevře v děčínské nemocnici nový pavilon s porodnicí

Ta pod hlavičkou největšího poskytovatele nemocniční péče během poslední dekády prošla revitalizací a modernizací oddělení ve stávajících budovách v areálu ze třicátých let minulého století. Ke splnění stoupajících požadavků na zdravotní péči a na komfort pro pacienty však bylo potřeba mnohem více. Myšlenka dvouetapové dostavby nemocnice v Děčíně přešla v realitu. V roce 2024 zde otevřeli nový pavilon s urgentním příjmem, radiodiagnostickým pracovištěm, centrálními operačními sály a oddělením anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. V jeho sousedství pak během dvou let vyrostl další pavilon nazvaný Matka a dítě. Především o něm jsme hovořili s ředitelem Nemocnice Děčín MUDr. Michalem Hanauerem, MBA, a primářem gynekologicko-porodnického oddělení MUDr. Peterem Krausem.
Proč vznikl pro gynekologicko-porodnické oddělení v Děčíně zcela nový pavilon?
HANAUER: Děčínský okres patří k největším okresům v Ústeckém kraji jak svou rozlohou, tak i počtem obyvatel. Specifický je také z hlediska dostupnosti zdravotní péče. Dalším argumentem pro je otázka dosavadního technického zabezpečení, protože oddělení neodpovídalo v tomto ohledu technickým požadavkům na porod v moderní době. Rozhodnutí vybudovat nové prostory padlo už před více než deseti lety, někdy v roce 2015. Realizační práce začaly v roce 2017 a samotná stavba trvala dva roky. Šlo tedy o strategické rozhodnutí, na dlouhé období. Cílem bylo splnění očekávání rodiček, jak by měla péče před porodem, při porodu a po něm vypadat v 21. století. Proto jsme se rozhodli pro pavilon Matka a dítě.
KRAUS: Samozřejmě jsem rád, že jsme se tak rozhodli, protože ženy, maminky si zaslouží, aby měly kvalitní zázemí. Když jsme rozhodovali, ani jsme netušili, jak velký demografický propad, který registrujeme již několik let, nás čeká. Počet porodů se navíc v děčínské nemocnici snížil i kvůli skutečnosti, že oddělení s porodnicí bylo v nevyhovujících prostorách. Proto věříme, že nabídnutím něčeho, co v širokém dalekém okolí není, zájem rodiček vzbudíme, přitáhneme jejich pozornost a naše služby začnou opět, a to ve výrazně zvýšené míře, vyhledávat.
Nutno připomenout jeden důležitý moment, který ovlivňoval rozhodování rodiček a negativně se odrazil v počtu porodů ve zdejší nemocnici. A tím bylo od podzimu 2021 zahájení I. etapy dostavby Nemocnice Děčín, tedy stavby pavilonu s urgentním příjmem, a z toho vyplývající omezení pro práci některých oddělení a provoz celé nemocnice. Například chirurgové plánované operace prováděli v sálech v dalších nemocnicích Krajské zdravotní, konkrétně v Litoměřicích a Rumburku.
HANAUER: Ano, my hovoříme o dvou aspektech. Jednak o dosavadním technickém zázemí gynekologicko-porodnického oddělení, a také o době výstavby. Nevyhovující oddělení s porodnicí se navíc muselo stěhovat do provizorních podmínek, do jiných prostor v nemocnici. Zajištění komfortu pro rodičky pak bylo po dobu prakticky čtyř let problematické. A to také ovlivnilo pokles počtu porodů.
KRAUS: Když se stavěl pavilon s urgentním příjmem, také se napojoval na starou budovu, kde jsme právě měli stanici šestinedělí. A tam se nepřetržitě vrtalo dvanáct hodin denně. Často jsme se při vizitě s rodičkou neslyšeli. Nerozuměl jsem, co chce, a ona nevěděla, co ji říkám já.
HANAUER: Podmínky zde byly opravdu těžké a děkuji personálu, že to vydržel. Doufám, že měl motivaci v podobě nového, velmi zajímavého pavilonu. Jsem velmi rád, že i přes nelehké podmínky rodičky přišly. Ale budova již stojí, budeme ji brzy otvírat a dnes můžeme říct, že to stálo za to.
Jste tedy přesvědčeni, že otevřením pavilonu Matka a dítě se počet porodů v Nemocnici Děčín výrazně zvýší?
HANAUER: Porodnost klesá v celé Evropě, můžeme mít mnoho argumentů, proč se tak děje. Z mého pohledu jde o nenormální a špatný vývoj, který musí jednou skončit, pokud tato společnost nechce dojít k hořkému konci. Znovu zopakuji, že jsme spádově poměrně velký region s velkým potenciálem. Spoléháme i na to, že rodičky, budou-li mít blízko špičkové pracoviště jak po technické, tak po personální stránce, rozhodně nebudou volit cesty do vzdálenějších porodnic.
Pro budoucí maminku je dnes dříve než v minulosti důležité, v jakém prostředí přivede své dítě na svět. Jak velkou roli to hraje?
KRAUS: Určitě je trendem vytvářet téměř domácí prostředí, snažíme se prostory vytvořit a upravit tak, aby se co nejvíce podobalo tomu domácímu. Komfortem služeb, tím, jak se ke klientkám chováme. A teď dostaneme to, co jsme dříve nemohli nabídnout – prostředí odpovídající 21. století.
Co v novém pavilonu Matka a dítě tedy ženy najdou?
KRAUS: Je to vizuálně stejné, jako když se stěhujete z domu z třicátých let do domu úplně nového, moderního. Ve kterém můžete naplno uplatnit všechny technické vymoženosti moderní doby. Vše bude nové včetně přístrojů, nábytku. Ženy budou mít k dispozici wifi, televizor, kávovar, lednici, klimatizaci, sprchu s WC, to vše na svém pokoji – a k tomu nádherný výhled na celý Děčín. Což přináší i dobrý pocit pro nás, pro personál, že můžeme nabídnout něco, co jsme dřív nemohli. A ženy, které se pro porod v děčínské nemocnici rozhodly, vlastně považuji za hrdinky, když se vrátím k podmínkám během posledních let. Nyní nové porodní sály nabídnou zcela jiné možností: tři boxy s vanou, kromě klasického lůžka, takzvané kozy, porodní gauč, závěsný systém, sociální zařízení se sprchou, zázemí pro tatínky.
Součástí porodnice samozřejmě bude sekční sálek pro císařské řezy či na malé, jednodenní výkony. K tomu dva pokoje pro ženy, u nichž se bude vyvolávat porod, nebo je potřeba je tu mít z nějakého důvodu na pozorování. Na porodním sále budou k dispozici dvě ambulance – jedna pro příjem rodiček a druhá pro riziková těhotenství. Pro maminky po porodu budeme mít čtyři jednolůžkové pokoje, šest dvoulůžkových a jeden apartmán se dvěma pokoji s vlastním sociálním zařízením. Dvoulůžkové pokoje mohou být standardem i nadstandardem zároveň. V prvním případě je rodička na pokoji s jinou maminkou. Chce-li být na pokoji sama, nebo se svým partnerem, dulou či kýmkoliv jiným, stává se dvoulůžkový pokoj nadstandardem. Spojením postelí se z něho udělá, řekněme, rodinný pokoj, s možností ještě rozšíření o dvě kvalitní přistýlky. I jednolůžkový pokoj však má křeslo, kdyby tam někdo chtěl přespat.
HANAUER: Hovoříme zatím o službách, které budeme poskytovat. Musím však zdůraznit skutečnost, že v Děčíně máme výtečný gynekologicko-porodnický tým, odbornost a erudice lékařů, sester a porodních asistentek je na výborné úrovni. K tomu, musím zopakovat, budeme mít nové technické zajištění a většina přístrojů na oddělení bude nová. Zázemí v tomto ohledu bude špičkové. Je třeba říct, že toto maminky již berou jako samozřejmost, a dívají se na benefity, které jim nabízíme. Další částí, kterou chceme změnit, je stravování: vylepšit bufetové snídaně, změnit servis obědů – i pro ostatní členy rodiny, a podobně. Když jsme zvažovali, jak pavilon koncipovat, zvítězila myšlenka samostatného pavilonu vizuálně maximálně připomínající civilní prostředí, se špičkovým technickým zdravotnickým zajištěním. Všechno chceme přiblížit rodinnému prostředí. Tak, aby maminky, ale i jejich nejbližší, neměli pocit, že jsou v nemocnici. Jsem rád, že se nám všechno s odbornou kvalitou, kterou v Děčíně dlouhodobě poskytujeme, podařilo skloubit a že jsme možnost k tomu dostali.
Vraťme se k demografii a velikosti děčínského okresu. Maminky ze Šluknovského výběžku doposud velmi často využívali blízkost porodnice v České Lípě. Jste přesvědčeni, že s novým pavilonem se situace změní?
HANAUER: Když se podíváte na mapu České republiky, Šluknovský výběžek s padesáti pěti tisíci obyvateli tvoří její jakýsi severní cíp. Maminky tam opravdu mají horší dostupnost zdravotní péče a pokud si mají vybrat mezi technicky podprůměrným oddělením a kvalitním, s lepším prostředím, pojedou dál. Do České Lípy to mají stejně daleko jako do Děčína. My však již nyní nabízíme zázemí v místě, protože naši lékaři pracují v ambulancích v Rumburku. Chceme tak dát ženám širší servis. Myslím si, že pro ně určitě bude motivace jít k nám, do nového moderního pavilonu. Přesto jsme napjatí, jak to dopadne. Výběžek není žádný miniregion, žije zde velká skupina lidí, která si zaslouží mít kvalitní zajištění zdravotní péče. A tím pádem je tu i velká skupina rodiček. Proto pevně doufám, že porodnost v děčínské nemocnici stoupne a nové možnosti přilákají maminky i ze sousedních okresů.
Zatím jsme se bavili o té porodní části oddělení v pavilonu Matka a dítě. Jaké bude zázemí pro gynekologii?
KRAUS: Popsali jsme, jak to bude vypadat na porodním sále a šestinedělí. Ve druhém podzemním podlaží máme ještě ultrazvukovou ambulanci, je tam samozřejmě ambulance příjmová nebo i akutní pro ty, které přicházejí s náhlými obtížemi. Ve druhém nadzemním podlaží, nad hemodialýzou, je gynekologie s malým sálkem na výkony jednodenní chirurgie se čtyřmi lůžky, a samotná gynekologická část oddělení s dvoulůžkovými pokoji, které budou fungovat ve stejném režimu „standard nebo nadstandard“, jako ty na šestinedělí. Stávající klasická gynekologická ambulance ve vile „O“ nám zůstane a máme k dispozici na centrálních operačních sálech v novém pavilonu „M“ sál pro velké operace.
V novém pavilonu Matka a dítě ale nebude pouze gynekologicko-porodnické oddělení…
HANAUER: Hovoříme stále o pavilonu Matka a dítě, ale zázemí tu získá další velké pracoviště. Je jím nefrologicko-dyalizační oddělení, což je ambulantní oddělení zajišťující péči o klienty s chorobami ledvin a o nemocné se selháním ledvin, kteří vyžadují různé formy náhrady jejich funkce. Hemodialýza je poměrně náročná na technické zajištění, takže kromě prvního nadzemního podlaží k oddělení náleží i jedno patro v podzemí, které není vidět a je určeno pro úpravnu vody, technické místnosti a další servisní prostory důležité pro jeho chod. Počítáme, že oddělení bude poskytovat péči šestnácti klientům denně, a to v nejvyšším komfortu.
Chcete si nový pavilon Matka a dítě v areálu Nemocnice Děčín důkladně prohlédnout? Přijďte tedy ve čtvrtek 12. února 2026, kdy je pro veřejnost naplánován DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.