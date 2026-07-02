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Kraj vyhlásí dotační program „Voucher pro rozvoj podnikání II“

Komerční sdělení

Ilustrační foto | foto: Ústecký kraj

Komerční sdělení

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Na červnovém zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje byl schválen mezi podnikateli oblíbený dotační program OPST 2021–2027 „Voucher pro rozvoj podnikání II“. Příjem žádostí o dotace pro malé a střední podnikatele bude spuštěn od 2. září 2026.

Vouchery pro rozvoj podnikání budou určeny na podporu vzniku nových nebo rozvoj stávajících podnikatelských záměrů a podnikatelských aktivit. Předmětem podpory jsou především výdaje na zahájení nebo rozšíření výroby nebo poskytovaných služeb a zlepšení fungování malých a středních podniků. Na program je celkově vyčleněno 215 000 000 korun. Minimální výše dotace bude 50 tisíc a maximální pak 500 tisíc korun.

„V současné době nám ještě celý červen běží webináře a semináře pro podnikatele,“ uvedla Iva Tomešová, vedoucí odboru podpory podnikání, inovací a transformace. Zájemci se kromě dotačního titulu dozví také informace o aktuálních a plánovaných programech podpory pro startupy, malé a střední podniky.

Časový harmonogram dotačního programu:

2. 7. 2026 – vyhlášení dotačního programu

2. 9. 2026 - zahájení příjmu žádostí o podporu

31. 5. 2028 - ukončení příjmu žádostí o podporu

31. 7. 2029 - nejzazší termín pro ukončení dotační programu

Témata: Ústecký kraj

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