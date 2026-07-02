Kraj vyhlásí dotační program „Voucher pro rozvoj podnikání II“

Komerční sdělení
Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více
Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.
Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.
Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.
Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.
Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.
Na červnovém zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje byl schválen mezi podnikateli oblíbený dotační program OPST 2021–2027 „Voucher pro rozvoj podnikání II“. Příjem žádostí o dotace pro malé a střední podnikatele bude spuštěn od 2. září 2026.
Vouchery pro rozvoj podnikání budou určeny na podporu vzniku nových nebo rozvoj stávajících podnikatelských záměrů a podnikatelských aktivit. Předmětem podpory jsou především výdaje na zahájení nebo rozšíření výroby nebo poskytovaných služeb a zlepšení fungování malých a středních podniků. Na program je celkově vyčleněno 215 000 000 korun. Minimální výše dotace bude 50 tisíc a maximální pak 500 tisíc korun.
„V současné době nám ještě celý červen běží webináře a semináře pro podnikatele,“ uvedla Iva Tomešová, vedoucí odboru podpory podnikání, inovací a transformace. Zájemci se kromě dotačního titulu dozví také informace o aktuálních a plánovaných programech podpory pro startupy, malé a střední podniky.
Časový harmonogram dotačního programu:
2. 7. 2026 – vyhlášení dotačního programu
2. 9. 2026 - zahájení příjmu žádostí o podporu
31. 5. 2028 - ukončení příjmu žádostí o podporu
31. 7. 2029 - nejzazší termín pro ukončení dotační programu