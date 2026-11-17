Hlavním tématem setkání byla požární ochrana lesů a možnosti další spolupráce při předcházení rizikům vzniku lesních požárů. Účastníci byli seznámeni se současnými možnostmi a postupy hasičů při zásazích v lesním prostředí. Diskutovány byly zejména potřeby složek integrovaného záchranného systému ve vztahu k vlastníkům a správcům lesů. Jako klíčové faktory pro efektivní zásah byly označeny zejména kvalitní lesní cestní síť, dostupnost lesních porostů přes uzamykatelné zábrany a dostatek vhodných vodních zdrojů pro hašení. Shoda panovala také na nutnosti úzké spolupráce mezi všemi zainteresovanými subjekty, a to jak v oblasti požární prevence, tak při řešení konkrétních opatření, která mohou přispět k rychlejším a efektivnějším zásahům v případě mimořádných událostí.
„V posledních letech jsme byli svědky kůrovcové kalamity, období sucha i rostoucího zájmu veřejnosti o pobyt v přírodě. O to důležitější je, aby kraj, hasičský záchranný sbor a vlastníci lesů postupovali koordinovaně. Jen společným přístupem dokážeme zajistit jak ochranu lesů před mimořádnými událostmi, tak jejich bezpečné využívání veřejností,“ uvedl Tomáš Kirbs, náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí.
Dalším projednávaným tématem byl rozvoj turismu v lesích. Zástupce odboru regionálního rozvoje představil priority Ústeckého kraje v oblasti cyklistické a pěší infrastruktury a informoval o přípravě generelu turistických a cyklistických tras. Vlastníci a správci lesních majetků v této souvislosti upozornili na zvýšené nároky, které přítomnost rekreačních tras klade na hospodaření v lesích a realizaci lesnických opatření, ale také bezpečnost pohybu v lesích. I v této oblasti se účastníci shodli na potřebě vzájemné koordinace a otevřené komunikace tak, aby rozvoj rekreační infrastruktury probíhal v souladu s požadavky na řádné lesní hospodaření a nedocházelo k nepřiměřeným omezením vlastníků lesů.
Jednání navázalo na dlouhodobou spolupráci subjektů zapojených do činnosti kůrovcového kalamitního štábu, který se na krajském úřadě pravidelně schází již několik let. Vzhledem k široké škále aktuálních témat, která lesní hospodáře i správce lesů v regionu zaměstnávají, se počítá s pokračováním obdobných setkání i v budoucnu. Na programu dalších jednání by mohla být například problematika vjezdů na lesní pozemky.