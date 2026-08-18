Kraj otevřel bydlení pro 36 klientů s Alzheimerovou chorobou

Slavnostního otevření se spolu s ředitelem Vopelkou zúčastnili hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec a náměstek hejtmana Jiří Kulhánek.
Projekt „DSS Litvínov, p. o. – Transformace a humanizace III“ přinesl výstavbu šesti domácností pro celkem 36 klientů. Nové zařízení tvoří tři dvojdomy se šesti domácnostmi a jeden objekt pro personál a technické zázemí. V každé domácnosti jsou čtyři jednolůžkové a jeden dvoulůžkový pokoj.
„Nové Domečky jsou příkladem toho, jak má vypadat moderní sociální péče. Nejde jen o nové budovy, ale především o důstojné, bezpečné a přívětivé prostředí pro lidi, kteří potřebují pravidelnou pomoc a podporu. Ústecký kraj systematicky pracuje na transformaci a humanizaci sociálních služeb, aby klienti mohli žít co nejvíce běžným způsobem života, v menších domácnostech a s lepší vazbou na své okolí. Jsem rád, že se v Litvínově podařilo dokončit projekt, který má skutečný dopad na kvalitu života klientů i práci zaměstnanců,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec.
Nové zázemí umožní přesun většiny stávající kapacity domova se zvláštním režimem pro osoby s Alzheimerovou nemocí nebo jinými typy demence do komunitního prostředí. Klienti tak získají lepší podmínky pro každodenní život, včetně možnosti bezpečného pohybu ve venkovním prostoru. Venkovní části areálu budou přístupné také imobilním klientům, pro které jsou určeny například terasy před pokoji.
Součástí projektu byly také venkovní úpravy, výsadba zeleně, vybudování chodníků a komunikací pro integrovaný záchranný systém. Budovy splňují požadavky na energetickou účinnost a materiálně-technický standard pro domovy se zvláštním režimem.
Celkové náklady projektu činí 114,8 milionu korun. Z toho téměř 80 milionů korun pokryl Národní plán obnovy z výzvy zaměřené na modernizaci a rozvoj pobytových služeb sociální péče. Ústecký kraj jako zřizovatel Domovů sociálních služeb Litvínov projekt spolufinancoval částkou 34,8 milionu korun.
Stavba byla zkolaudována 25. června 2026 a předána 29. června 2026. Slavnostní otevření završilo další důležitou etapu transformace pobytových sociálních služeb v Litvínově a v celém Ústeckém kraji.