Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Kraj investuje do budoucnosti vzdělávání i úspor energií

Komerční sdělení
Ústecký kraj pokračuje v modernizaci školských budov a investuje do zkvalitnění vzdělávací infrastruktury. V současné době probíhá rozsáhlá rekonstrukce areálu Střední průmyslové školy v Ústí nad Labem, Resslova 5 – středisko Stříbrníky.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Rekonstruovaná budova střední školy | foto: Ústecký kraj

Projekt s celkovými náklady ve výši 580 milionů korun přinese nejen modernější a kvalitnější prostředí pro žáky a pedagogy, ale také výrazné snížení energetické náročnosti budov.

Na projekt s názvem „OPŽP – Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, p. o. – středisko Stříbrníky – rekonstrukce objektu“ získal Ústecký kraj podporu z Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí. Dotace Evropské unie činí 87 milionů korun.

Realizace projektu byla zahájena v září 2024 a dokončení je plánováno na srpen 2026. Součástí projektu je kompletní rekonstrukce souboru objektů školského zařízení v areálu Stříbrníky. Stavební úpravy povedou ke zvýšení tepelně izolačních vlastností budov a k významným úsporám energií.

V rámci modernizace dojde například k zateplení stavebních konstrukcí, výměně otvorových výplní, kompletní obnově technického zařízení budov a instalaci fotovoltaických elektráren na střechách objektů.

Hlavním cílem projektu je snížení energetické náročnosti budov, úspora provozních nákladů za energie a omezení negativních dopadů na životní prostředí, zejména emisí skleníkových plynů a dalších škodlivých látek. Projekt zároveň významně přispěje ke zlepšení vzhledu školního areálu, zvýšení atraktivity prostředí a zkvalitnění podmínek pro vzdělávání.

Po dokončení rekonstrukce budou mít žáci i pedagogové k dispozici moderní a energeticky úsporné zázemí odpovídající současným standardům školských zařízení.

Kraj investuje do budoucnosti vzdělávání i úspor energií
Témata: Ústecký kraj

Nejčtenější

6 důvodů, proč se zloději nevyplatí ukrást ebike s pohonem Bosch

Komerční sdělení
Elektrokola s motory Bosch mají vícestupňovou digitální ochranu proti krádeži....

Moderní elektrokola nejsou levná. O to větší zájem je, aby byla chráněna proti odcizení.

Čas na Obertauern: euforie mezi vrcholy, horskými pastvinami a jezery

Komerční sdělení
Obertauern - horská jezera Mirja Geh

Když v údolí stoupají teploty, je nejvyšší čas vyrazit – nad hranici každodenního života, do světa čistého horského vzduchu, chladivých nocí a nedotčené přírody. Obertauern a okolní obce vás zvou k...

České Kamenici a Kamenickému Šenovu bude vládnout železniční nostalgie

Komerční sdělení
V České Kamenici uskuteční Železniční festival – Kavalkáda historických...

Milovníci železnice, historie i rodinných výletů se mohou těšit na mimořádnou událost.

Kaufland splnil fanouškům hokejový sen, vzal je na mistrovství

Komerční sdělení
Kaufland splnil fanouškům hokejový sen, vzal je na mistrovství

Desítky hokejových fanoušků si díky Kauflandu užily nezapomenutelný výjezd na mistrovství světa ve Švýcarsku. Čekal je den plný hokejových emocí, společného fandění i zážitků, na které se nezapomíná.

Aquapalace Praha: inovace, zážitky i udržitelná budoucnost

Komerční sdělení
Aquapalace Praha: inovace, zážitky i udržitelná budoucnost

Aquapalace Praha je výjimečný multifunkční areál, řadící se mezi absolutní lídry ve svém oboru.

Kraj investuje do budoucnosti vzdělávání i úspor energií

Komerční sdělení
Rekonstruovaná budova střední školy

Ústecký kraj pokračuje v modernizaci školských budov a investuje do zkvalitnění vzdělávací infrastruktury. V současné době probíhá rozsáhlá rekonstrukce areálu Střední průmyslové školy v Ústí nad...

4. června 2026

Safír, titan i NFC platby: Nové Huawei Watch FIT 5 Pro vás uchvátí

Komerční sdělení
Huawei Watch FIT 5 Pro

Proč by vás měly zaujmout nové smartwatch Huawei Watch FIT 5 Pro? Protože výborně spojují prémiové zpracování, praktické funkce a zcela jednoduché ovládání. Nabízí kvalitní displej, bezkontaktní...

4. června 2026

Letní chutě od Nikoleta-Maria: spritz i dárky pro učitele

Komerční sdělení
Letní chutě od Nikoleta-Maria: spritz i dárky pro učitele

Pět svěžích příchutí pro letní spritz a poctivé marmolety jako poděkování na konec školního roku. Česká rodinná značka Nikoleta-Maria ukazuje, že dobrý dárek i letní drink mohou stát na ovoci, chuti...

3. června 2026

Maková pole v kosmetice? Manufaktura odhaluje jarní tajemství

Komerční sdělení

Rozkvetlá maková pole patří k nejkrásnějším obrazům české krajiny. Touto atmosférou se inspirovala tradiční česká značka Manufaktura – přináší jarní limitovanou edici MÁK. Na jejím vzniku se podílela...

3. června 2026

Oslavte s námi náš společný úspěch a vychutnejte si speciální nabídku!

Komerční sdělení

Vůně čerstvě upečených baget, křupavé croissanty a atmosféra pařížských ulic. Francouzské pekařství PAUL má velký důvod k oslavě, protože oficiálně získalo prestižní ocenění Czech Superbrands 2026.

3. června 2026

Jarní hory bez davů: kam vyrazit a proč nepodcenit cestovní pojištění

Komerční sdělení
Jarní hory bez davů: kam vyrazit a proč nepodcenit cestovní pojištění

Jaro v horách má úplně jinou atmosféru než hlavní letní sezóna. Stezky jsou ještě poloprázdné, horská městečka klidnější a místo únavných veder přichází období, kdy se po horách jednoduše chodí...

3. června 2026

„Fotbal je má vášeň“

Komerční sdělení
IVAN LJUBIĆ, GENERÁLNÍ ŘEDITEL SKUPINY HISENSE PRO ČR A SR FANDÍ FOTBALU ODMALA

Vyrůstal v Chorvatsku, kde je fotbal součástí kultury a každodenního života. Aktivně ho hrával od dětství, i když dnes už se spíše věnuje jeho sledování. Seznamte se, Ivan Ljubić, generální ředitel...

2. června 2026  10:51

Češi s Portu investují na důchod i na budoucnost dětí

Komerční sdělení

Investování je dnes již běžně dostupné pro každého bez ohledu na bohatství i odborné znalosti. Svůj podíl na tom má i investiční platforma Portu, se kterou své peníze zhodnocuje již více než 240...

2. června 2026

Klíšťata či asistovaná reprodukce – životní pojištění se mění

Komerční sdělení
Jitka Urbaníková Volná, manažerka životního pojištění České podnikatelské...

Zdravotní prevence je základ. Jak si ale krýt záda v případně nečekaných problémů? Řešením může být životní pojištění. To už dnes dokáže pružně reagovat na situace, které lidé skutečně řeší v...

2. června 2026

Ústecký kraj otevřel Integrované výcvikové centrum

Komerční sdělení
Integrované výcvikové centrum v Mostě

Ústecký kraj slavnostně otevřel nové Integrované výcvikové centrum v Mostě.

2. června 2026

Chata Emil Zátopek: Krásné ubytování na vrcholu Beskyd

Komerční sdělení
Chata Emil Zátopek: Krásné ubytování na vrcholu Beskyd

Objevte kouzlo Chaty Emil Zátopek – Maraton na Lysé hoře. Nabízí stylové ubytování, vynikající gastronomii a jedinečné výhledy na krásy Moravskoslezských Beskyd.

2. června 2026

Chata Emil Zátopek: Krásné ubytování na vrcholu Beskyd

Komerční sdělení
Chata Emil Zátopek: Krásné ubytování na vrcholu Beskyd

Objevte kouzlo Chaty Emil Zátopek – Maraton na Lysé hoře. Nabízí stylové ubytování, vynikající gastronomii a jedinečné výhledy na krásy Moravskoslezských Beskyd.

2. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.