Kraj investuje do budoucnosti vzdělávání i úspor energií

Projekt s celkovými náklady ve výši 580 milionů korun přinese nejen modernější a kvalitnější prostředí pro žáky a pedagogy, ale také výrazné snížení energetické náročnosti budov.
Na projekt s názvem „OPŽP – Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, p. o. – středisko Stříbrníky – rekonstrukce objektu“ získal Ústecký kraj podporu z Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí. Dotace Evropské unie činí 87 milionů korun.
Realizace projektu byla zahájena v září 2024 a dokončení je plánováno na srpen 2026. Součástí projektu je kompletní rekonstrukce souboru objektů školského zařízení v areálu Stříbrníky. Stavební úpravy povedou ke zvýšení tepelně izolačních vlastností budov a k významným úsporám energií.
V rámci modernizace dojde například k zateplení stavebních konstrukcí, výměně otvorových výplní, kompletní obnově technického zařízení budov a instalaci fotovoltaických elektráren na střechách objektů.
Hlavním cílem projektu je snížení energetické náročnosti budov, úspora provozních nákladů za energie a omezení negativních dopadů na životní prostředí, zejména emisí skleníkových plynů a dalších škodlivých látek. Projekt zároveň významně přispěje ke zlepšení vzhledu školního areálu, zvýšení atraktivity prostředí a zkvalitnění podmínek pro vzdělávání.
Po dokončení rekonstrukce budou mít žáci i pedagogové k dispozici moderní a energeticky úsporné zázemí odpovídající současným standardům školských zařízení.