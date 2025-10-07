Konference poskytla pohled na klíčové aspekty nakládání s odpady

Komerční sdělení
Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více
Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.
Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.
Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.
Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.
Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.
Konference byla určena pro zástupce samospráv měst a obcí, stejně tak pro zástupce obecních a městských úřadů vykonávajících samosprávu či státní správu v oblasti odpadového hospodářství.
Cílem bylo poskytnout komplexní a aktuální pohled na klíčové aspekty nakládání s odpady. Jedná se o cennou platformu pro výměnu zkušeností, navázání nových kontaktů a inspiraci pro efektivnější a udržitelnější odpadové hospodářství v obcích.