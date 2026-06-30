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Konference cestovního ruchu nabídla příklady dobré praxe z regionu

Komerční sdělení

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Konference cestovního ruchu Stop and Stay 2026 | foto: Ústecký kraj

Komerční sdělení

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V obci Březno na Chomutovsku se uskutečnil 16. ročník konference cestovního ruchu Stop and Stay 2026. Hlavním pořadatelem konference byla Destinační agentura Dolní Poohří ve spolupráci s partnery – Ústeckým krajem, obcí Březno a Czech Convention Bureau.

Akce měla za cíl inspirovat, nabídla příklady dobré praxe z regionu i mimo něj, trendy vývoje cestovního ruchu i změny v návštěvnických strukturách. Konferenci zahajoval radní pro dopravu a silniční hospodářství Tomáš Rieger. Turistická doprava v Ústeckém kraji nabízí zajímavé možnosti nejen milovníkům historických vozidel, ale i cyklistům.

V průběhu konference byl představen směr rozvoje cestovního ruchu a potenciál cykloturistiky v Ústeckém kraji. Nové poznatky z hlediska přístupu k marketingu destinací a využití dat pro přesné zacílení produktů a marketingu cestovního ruchu byly prezentovány zástupci z Plzeňského kraje a z destinace jižní Morava.

Blok přednášek byl doplněn o prezentace týkajících se demografických trendů v souvislosti se stárnutím populace a očekávání různých generací cestovatelů.

Případ dobré praxe představil zástupce restaurace Arrigo Děčín, který přiblížil celý koncept restaurace v návaznosti na různé skupiny návštěvníků (noví a stálí zákazníci, německá klientela), současné trendy i vývoj gastronomie v cestovním ruchu.

Témata: Ústecký kraj

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