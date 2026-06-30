Konference cestovního ruchu nabídla příklady dobré praxe z regionu

Komerční sdělení
Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více
Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.
Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.
Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.
Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.
Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.
V obci Březno na Chomutovsku se uskutečnil 16. ročník konference cestovního ruchu Stop and Stay 2026. Hlavním pořadatelem konference byla Destinační agentura Dolní Poohří ve spolupráci s partnery – Ústeckým krajem, obcí Březno a Czech Convention Bureau.
Akce měla za cíl inspirovat, nabídla příklady dobré praxe z regionu i mimo něj, trendy vývoje cestovního ruchu i změny v návštěvnických strukturách. Konferenci zahajoval radní pro dopravu a silniční hospodářství Tomáš Rieger. Turistická doprava v Ústeckém kraji nabízí zajímavé možnosti nejen milovníkům historických vozidel, ale i cyklistům.
V průběhu konference byl představen směr rozvoje cestovního ruchu a potenciál cykloturistiky v Ústeckém kraji. Nové poznatky z hlediska přístupu k marketingu destinací a využití dat pro přesné zacílení produktů a marketingu cestovního ruchu byly prezentovány zástupci z Plzeňského kraje a z destinace jižní Morava.
Blok přednášek byl doplněn o prezentace týkajících se demografických trendů v souvislosti se stárnutím populace a očekávání různých generací cestovatelů.
Případ dobré praxe představil zástupce restaurace Arrigo Děčín, který přiblížil celý koncept restaurace v návaznosti na různé skupiny návštěvníků (noví a stálí zákazníci, německá klientela), současné trendy i vývoj gastronomie v cestovním ruchu.