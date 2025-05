Kam za zábavou a koníčky? DDM Teplice láká na novinky

Mohla byste nám prosím na úvod představit Dům dětí a mládeže Teplice?

Naše středisko volného času je mimoškolní výchovné a vzdělávací zařízení, ve kterém se zajišťují různé formy zájmového vzdělávání. Jsme příspěvkovou organizací, kterou zřizuje Ústecký kraj. Celoročně zajišťujeme pravidelné, nepravidelné a prázdninové aktivity v zájmových útvarech, klubech a na táborech. Dále pak pro neorganizované zájemce pořádáme nepravidelné akce, soutěže, olympiády, zájezdy a vzdělávací programy.

Dům dětí a mládeže Teplice zajišťuje různé formy zájmového vzdělávání určené zejména dětem a mládeži, část činnosti je určená také dospělým klientům. Aktuálně evidujeme přes 2000 přihlášených účastníků pravidelné zájmové činnosti. V loňském roce jsme uskutečnili 19 příměstských a 8 pobytových táborů, kterých se zúčastnilo více jak 700 dětí, zorganizovali 122 akcí, kde se vystřídalo bezmála 6500 účastníků.

Školní rok pomalu končí a DDM Teplice už připravuje kroužky, které začnou v září. O jaké kroužky byl v letošním roce největší zájem?

Ano, přípravy na nový školní rok jsou v plném proudu. Tradičně se těší velkému zájmu sportovní a taneční kroužky. Velkým lákadlem jsou také zájmové útvary v našem přírodovědném oddělení, které přitahují děti díky naší minizoo. Pozadu nezůstává ani naše nejpočetnější oddělení pro předškolní děti. Nabídka kroužků pro nejmenší děti je velmi různorodá.

V létě s vámi děti mohou prožít dobrodružství na příměstských i pobytových táborech. Na které je ještě možné se přidat?

Pobytových letních táborů letos pořádáme sedm. Volná místa máme ještě na našich čtrnáctidenních táborech. Přihlásit se a užít si letní dobrodružství stále můžou děti na obou bězích tábora Defurky i na letním táboře Zbirožský potok.

Příměstských táborů letos pořádáme dvacet. Většina z nich je již plně obsazených, ale nějaká volná místa se ještě někde najdou. Například na hudebním příměstském táboře, na táboře orientačního běhu nebo na PT Filmáček.

Můžete nám prozradit, jaké nové kroužky chystáte na září?

Novinek pro letošní rok chystáme hned několik. Pro nejmenší to bude například kroužek Všeználek pro malé vědátory, Čtyřlístek pro malé výletníky, Horolezectví pro malé sportovce. Pro větší děti jsou připraveny nové kroužky jako Dramaťák, Klub nadaných dětí, Netradiční sporty, Základy breakdance, Pompony, Kreativní dílničky.

Plánujete také vylepšení prostor a vybavení DDM Teplice?

Renovujeme naše přírodovědné oddělení, aby ubikace pro naše zvířátka odpovídala moderním standardům. Připravujeme novou místnost, která by měla sloužit jako víceúčelová mezigenerační klubovna. Plánujeme v ní vytvořit zázemí pro komunitní setkávání od těch nejmladších účastníků po ty nejstarší. V části bude místo určené pro přednášky, kluby, workshopy. V druhé části místnosti chceme zařadit prvky snoezelen a vytvořit relaxační kout, který by sloužil pro všechny k odpočinku.

Jak probíhá přihlašování na kroužky a kdy to vypukne?

Na nové kroužky se bude možné přihlásit 1. 6. na naší akci Den dětí na letišti v Teplicích. Pro první přihlášené chystáme odměnu. Pro ty, kteří se akce nezúčastní, spouštíme online prodej na našich webových stránkách tentýž den od 20:00. Poslední variantou, jak se přihlásit, je přijít osobně na recepci DDM, to je možné až od 2. 6. od 8:00. Kompletní nabídku kroužků na nový školní rok 2025/26 naleznete již nyní na našich webových stránkách DDM Teplice nabídka kroužků na školní rok 2025/26.

Co byste vzkázala rodičům, kteří váhají, zda přihlásit své děti na kroužky do DDM Teplice? Proč by si měli vybrat právě vaši nabídku?

Naše kroužky vede tým zkušených interních i externích pedagogů volného času, kteří mají nejen znalosti ve svém oboru, ale hlavně chuť je předávat dál. Naše nabídka kroužků je velmi pestrá a každý si v ní najde to, co ho baví a naplňuje. Kdo chce být závodníkem, může si vybrat zájmové útvary, které slibují účast na různých soutěžích, kdo chce jen smysluplně trávit svůj volný čas, vybere si kroužek tzv. na pohodu a může si vyzkoušet různé aktivity, ke kterým by se jinak nedostal. Naše materiální vybavení kroužků je na velmi dobré úrovni, i to může některé zájemce nalákat, nabízíme příjemné prostředí se spoustou nových a zajímavých pomůcek.

Jaké jsou vaše plány pro rozvoj zájmového vzdělávání dětí v Teplicích pro následující roky?

Chtěli bychom, aby bylo středisko volného času otevřené pro všechny generace. Aby u nás našli vhodné aktivity jak ti nejmenší, tak i děti školního věku, které jsou pro nás stále nejsilnější základnou, tak i senioři, kteří se zde mohou setkávat a najít smysluplnou náplň svého volného času, případně předávat mladším generacím své zkušenosti v kroužcích, klubech či na přednáškách. Dále nabízet rozmanitou škálu zájmových útvarů a aktivit, aby si každý přišel na své.

Expandujeme s naší nabídkou také do okolních obcí jako například Dubí nebo Bystřany, kde bychom rádi rozšířili stávající místní nabídku zájmových aktivit a obohatili ji. Budeme se také více zaměřovat na zážitkově vzdělávací a preventivní programy pro základní a mateřské školy.

Více informací o DDM Teplice najdete na www.ddmteplice.cz.