JIP chirurgického oddělení Nemocnice Most prošla modernizací

Společnost dokončila rekonstrukci a dovybavení Jednotky intenzivní péče Chirurgického oddělení Nemocnice Most (JIP). Druhá největší nemocnice Krajské zdravotní je důležitá rozsahem poskytované zdravotní péče pro pacienty ze západní části Ústeckého kraje.

Slavnostního zahájení provozu se 27. února 2025 zúčastnili Richard Brabec, hejtman Ústeckého kraje, Jakub Komárek, místopředseda představenstva KZ, Pavel Markalous, ředitel Nemocnice Most, Šárka Gregušová, hlavní sestra Nemocnice Most, a Iva Bártová, vedoucí lékař JIP, která přítomné rekonstruovaným pracovištěm provedla.

„Jsem moc rád, že Krajská zdravotní za podpory Ústeckého kraje ve svých nemocnicích rekordně investuje do modernizace a zlepšování zdravotní péče. Rekonstrukce chirurgické JIP v mostecké nemocnici je skvělou zprávou pro obyvatele regionu, ale i pro zdravotníky, kteří zde nyní pracují v moderních podmínkách odpovídajících 21. století. Každá koruna investovaná do projektů, které přispívají ke kvalitní a dostupné péči pro pacienty, má velký smysl. A další prospěšné investice pro naše občany připravujeme,“ zdůraznil Richard Brabec, hejtman Ústeckého kraje.

„Rekonstrukcí původní jednotky intenzivní péče na mosteckém chirurgickém oddělení z roku 1990 došlo ke zkvalitnění pracovních podmínek zaměstnanců a zkvalitnění péče o pacienty. Investiční akce byla financována z dotačního titulu Ústeckého kraje a konečná částka včetně DPH přesáhla 18 milionů korun. Děkuji našemu akcionáři za podporu rekonstrukce důležitého zdravotnického pracoviště. Půl milionu korun z vlastních zdrojů společnosti pak stálo jeho nové vybavení,“ uvedl Jakub Komárek, místopředseda představenstva KZ.

„Těší mě, že Krajská zdravotní s využitím krajských, evropských a dalších dotačních titulů nejen staví nové pavilony s výhledem dalšího rozvoje svých nemocnic, ale postupně v nich také revitalizuje zdravotnická pracoviště. Jako je to nyní v případě chirurgické jednotky intenzivní péče v Mostě, která ve stejné podobě sloužila v pavilonu více než tři desetiletí. Zdravotníkům a všem, kdo se na její proměně podíleli, patří velké poděkování,“ řekl Pavel Markalous, ředitel Nemocnice Most.

„Modernizace chirurgické jednotky intenzivní péče přinesla řadu benefitů pro pacienty a personál. Především kvitujeme novou klimatizaci, díky které se vzduch v těchto prostorách – zvláště v letních horkých měsících – reguluje na potřebnou úroveň. Nové je místo pro návštěvy pacientů, zázemí pro střední zdravotnický personál, dostatečné sklady pro materiál. Prostředí zdravotnického pracoviště zpříjemňuje výmalba a nový nábytek. Za to všechno jsme rádi. „Jipku“ ale dělá kvalifikovaný personál – počínaje sestrami, ošetřovatelkami až po sanitáře. Bez nich by to nešlo,“ vyzdvihla Iva Bártová, vedoucí lékařka jednotky intenzivní péče na mostecké chirurgii.