Janek Ledecký vystoupí 17. 12. v Ústí. Jeho Vánoční turné je vyprodané

Po uzavřené sezóně letních festivalů a koncertů pod širým nebem Janek Ledecký s kapelou pilně zkoušeli a připravovali vánoční turné, které začalo v půlce listopadu na Moravě, dorazí hned dvakrát do pražského Divadla Hybernia a zahrne i koncert v Severočeském divadle v Ústí nad Labem, na nějž jsou k dispozici poslední vstupenky.

Tento rok se vánoční koncertní šňůra připravovala s daleko větším předstihem. Ledeckého doprovází kapela a M. Nostitz Quartet a navíc na ní je největší světelný park, s nímž Ledecký kdy na turné vyrazil. „Na druhou stranu to, co tam zazní, je tak trochu dané. V rámci svátků mám oproti svým kolegům obrovskou výhodu, že se vánoční deska Sliby se maj plnit o Vánocích povedla tak, že ji musím zahrát celou, což je mimořádný jev. Pokud bychom totiž nezahráli dvě nebo tři písničky, které zabodovaly, tak by nás lidé nepustili domů,“ komentuje zpěvák hudební náplň koncertů a dodává: „Mohli jsme teď po létě obměnit repertoár víc než z poloviny, a přitom ho vyměnit za něco, o čem víme, že to bude stoprocentně fungovat. Je to malý zázrak a já si to moc užívám.“ Návštěvníci se mohou těšit kromě klasických aranží i na skladby v akustickém provedení, doprovod M. Nostitz Quartetu a samozřejmě nechybí ani největší muzikantovy hity.

Ledeckého deska Sliby se maj plnit o Vánocích vyšla v roce 1996 a písně z ní se dodnes hrají v předvánočním čase v rádiích, přestože on sám nikdy neměl ambice psát vánoční písničky, učinil tak na žádost vydavatelství. „S odstupem času musím říct, že jsem za to vděčný. Nečekal jsem, že se to takto povede, že bude ta deska tak zásadní, že si vynutí každoroční turné, ale stala se během těch dvaadvaceti let takovou výbavou většiny českých domácností stejně jako stromek a ryba. Takže to vypadá, že se klidně můžeme bavit o vánočním turné 2025,“ směje se zpěvák. Deska se před dvěma lety dočkala nového grafického zpracování Jonáše Ledeckého a na její motivy vznikl i další autorův muzikál Vánoční zázrak.

V poslední době Ledeckého kromě koncertování zaměstnává i jeho čtvrtý muzikál IAGO, přepis Shakespearova Othella, jenž se po loňském úspěchu na Slovensku hraje v Divadle Hybernia. Hudebník se netají ani tím, že se mu začínají shromažďovat nové písně: „Budeme je postupně nahrávat. Půjdeme cestou singlů a až budeme mít pocit, že to bude potřeba nějak završit, tak uděláme desku,“ říká.

V plánu je také akustické turné na jaře 2019. Stane se tak poprvé od roku 1994, kdy vyšel záznam z jeho unplugged koncertu v podobě úspěšného živého alba Jenom tak.