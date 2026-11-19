Komerční sdělení
Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více
Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.
Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.
Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.
Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.
Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.
Jaké možnosti nabízí území lomu Vršany pro další rozvoj regionu? Právě této otázce se věnovalo společné setkání, kterého se zúčastnili zástupci Ústeckého kraje, dotčených měst a obcí, odborných a rozvojových institucí i organizací působících v oblasti revitalizace území, vodního hospodářství a ochrany přírody.
Jednání zahájil hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec. Cílem setkání bylo představit aktuální vývoj v území lomu Vršany, diskutovat o jeho budoucím využití a získat podněty a zpětnou vazbu k regionálním rozvojovým zájmům a potřebám.
Program zahrnoval několik tematických prezentací. Eva Němcová z Transformačního centra Ústeckého kraje představila kontext plánovacího procesu a prověřování regionálních zájmů. Petr David ze Státní investiční a rozvojové společnosti (SIRS a.s.) představil potenciál lokality pro rozvoj moderního průmyslu a testování pokročilých technologií, David Borovský ze státního podniku DIAMO představil přístup k řešení území a Václav Svejkovský ze státního podniku Povodí Ohře možnosti jeho vodohospodářského využití.
Na prezentace navázala společná diskuse, do které se zapojili zástupci dotčených měst a obcí i odborných organizací. Jejím cílem bylo pojmenovat příležitosti, potřeby a případná omezení, která je třeba při plánování budoucnosti lokality zohlednit.
Získané poznatky a podněty budou sloužit jako podklad pro zpracování balančního scénáře budoucího využití území lomu Vršany.