ISIC v DÚKapce: Studenti využívají možnost ověření profilu online

A zájem studentů rychle překonal původní očekávání. K 15. lednu 2026 využilo online ověření profilu přes průkaz ISIC už 7 144 studentů. Dalších zhruba 14 000 držitelů průkazu ISIC službu využilo k ověření nároku na zlevněné jízdné.
„Výsledek nám udělal radost. Protože jsme nabídli tuto funkci jako první, nevěděli jsme, co od tohoto kroku čekat. Zájem žáků a studentů nás mile překvapil a jsme rádi, že jim DÚKapka usnadňuje cestování po Ústeckém kraji,“ říká krajský radní pro dopravu a silniční hospodářství Tomáš Rieger.
Na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem studuje v prezenční formě 5 523 studentů, z toho 1 614 v prvním ročníku. Využití služby v takovém rozsahu tedy představuje velmi pozitivní výsledek.
Ústecký kraj je zatím jediným regionem v Česku, kde lze průkaz ISIC využít k plně digitálnímu ověření včetně přenosu fotografie přímo do dopravní aplikace. Celý proces probíhá rychle, bezpečně a plně online. Služba dosud nezaznamenala žádné technické komplikace ani stížnosti na infolince.
Jakmile mají studenti profil ověřený, mohou přímo v aplikaci zakoupit zlevněné časové jízdenky DÚK bez nutnosti návštěvy přepážky nebo předkládání fyzického ISIC průkazu při kontrole.
Kromě této inovace nabízí DÚKapka i celou řadu dalších funkcí, které zjednodušují cestování, například historii zpoždění spojů, automatickou aktivaci jízdenky nebo možnost vrátit nevyužitou jízdenku před odjezdem.