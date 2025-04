Investice do konektivity a vybavení připraví žáky na budoucnost | foto: Ústecký kraj

Cílem je zajistit kvalitní výuku v moderním prostředí, posílit kybernetickou bezpečnost a podpořit rozvoj digitálních kompetencí.

Projekt je financován z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci priority zaměřené na vzdělávací infrastrukturu. Celková výše získané dotace je přes 293 milionů korun, přičemž kraj do modernizace škol investuje i ze svých vlastních zdrojů.

„Chceme, aby naše školy byly připravené na výzvy 21. století. Investice do konektivity, technologií a zabezpečení je nutným krokem k tomu, abychom dali našim dětem ty nejlepší podmínky pro vzdělávání. Věřím, že každá koruna vložená do školství je investicí do budoucnosti celého kraje,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec.

Projekt je rozdělen do čtyř etap a zahrnuje školy napříč regionem – od Podbořan přes Chomutov a Teplice až po Ústí nad Labem. Realizace první fáze začala už v dubnu 2023, další pokračují až do roku 2025.

Vedle zajištění moderní výuky a posílení digitálního zázemí klade projekt důraz také na inkluzivní přístup ke vzdělávání a vyšší odolnost škol vůči bezpečnostním hrozbám.

V dubnu 2025 budou navíc podány žádosti o podporu pro další tři školy v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace – celkové způsobilé výdaje těchto projektů dosahují 108 milionů korun.

Díky systematickému přístupu Ústeckého kraje se daří proměňovat střední školy v moderní instituce, které reflektují současné i budoucí potřeby společnosti, trhu práce a především samotných studentů.

Dalším z velkých kroků v oblasti modernizace školství je integrace moderních technologií, jako jsou roboti, umělá inteligence a virtuální realita, do výuky. Ústecký kraj uzavřel memorandum s Microsoftem, které zahrnuje vzdělávání učitelů v oblasti umělé inteligence, nákup AI licencí pro školy, 200 sad VR brýlí pro školy nebo AI předmětové kabinety na vybraných školách.

„Naší vizí je vytvořit ze škol v Ústeckém kraji technologické a inovativní centrum, které připraví studenty na budoucí pracovní trh,“ uzavřel hejtman Richard Brabec.

Školy zapojené do projektu konektivity:

Gymnázium a Střední odborná škola Podbořany

Podkrušnohorské gymnázium Most

Střední škola technická Most a Vyšší odborná škola

Střední průmyslová škola a Střední odborná škola Varnsdorf

Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Chomutov

Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov

Gymnázium Teplice

Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice

Střední škola stavební a strojní Teplice

Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem

Střední průmyslová škola Resslova 5 Ústí nad Labem

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most