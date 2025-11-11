Hřebenovka Českým Švýcarskem získala prestižní evropský certifikát

Komerční sdělení
Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více
Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.
Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.
Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.
Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.
Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.
„Jsem hrdý, že se tu podařilo vytvořit trasu, která propojuje historii, přírodu, krajinu i lidi. Získaná certifikace je dokladem splnění řady přísných požadavků na kvalitu, atraktivitu, bezpečnost i dostupnost a do regionu jistě přivede i nové návštěvníky,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec.
Na trasování a vyznačení Hřebenovky Českým Švýcarskem spolupracovaly Evropské asociace, Klub českých turistů – oblast Ústecký kraj, České Švýcarsko o.p.s., stejně jako města a obce ležící na trase. Ústecký kraj projekt finančně podpořil.
Hřebenovka Českým Švýcarskem je teprve druhou trasou v Česku, která toto ocenění získala. První byla Stezka údolím Lužnice, jež letos žádá o druhou recertifikaci.
Ústecký kraj navíc v letošním roce společně s Klubem českých turistů dokončil přeznačení Hřebenovky ve východní části Krušných hor. Turisté tak mohou nyní plně využívat trasu, která prochází celým územím Ústeckého kraje.