Hoštka – Město, kde se dobře žije

Starostou jste nepřetržitě od roku 2014. Kdybyste teď rekapituloval těch dlouhých dvanáct let, jaké pro vás byly jako pro starostu?
Začátky bývají složité, přišel jsem z velké nadnárodní společnosti. Musím velice poděkovat bývalé dlouholeté starostce města Anně Podpěrové, že mě coby členka rady města v roli mentorky provedla prvními dvěma obtížnými roky ve funkci. Rada města byla složena z již zkušených zastupitelů a tak se nám společně podařilo péči o naše obce urychlit. První čtyři roky ve funkci se mi zdály příliš krátké pro přípravu a realizaci některých investičních akcí včetně plnění programu rozvoje města. Proto jsem se rozhodl pokračovat i další volební období.
Podařilo se vám zrealizovat řadu projektů, díky nimž se nyní obyvatelům Hoštky dobře žije. Kterých si nejvíce ceníte?
Hned v prvním roce 2015 jsme připravovali sedmsetpadesáté výročí města Hoštky a devět set let naší místní části Kochovic. Naplánovali jsme opatření, která vedla ke zvelebení různých částí města. Poté jsme pokračovali ve všech oblastech života v Hoštce. Investovali jsme do základní a mateřské školy, rozšířili mateřskou školu, vybavily nové učebny fyziky, chemie, jazyků, dílen, zřídili fotovoltickou elektrárnu, vyměnili veřejné osvětlení za LED, opravili povrchy komunikací, chodníků, vybudovali parkoviště a investovali do 94 městských bytů. Spolupracujeme se zájmovými spolky na rozvoji sportovního a kulturního života. Pečujeme o naše seniory a zlepšujeme bezpečnost a životní prostředí v našich obcích.
Na druhé straně, co se vám nepovedlo. Ať už kvůli covidu, nedostatku času, peněz či z jiných důvodů…
Zatím se nám nepodařilo dotáhnout přípravu 32 stavebních parcel, kdy nám v období covidu skončil projektant. Museli jsme se spoluinvestorem sehnat jiného a začít nanovo, nicméně na konci loňského roku byl projekt dokončen a můžeme přikročit k přípravě a realizaci stavby. Poptávka po stavebních parcelách dvojnásobně převyšuje nabídku, protože Hoštka je dobré místo pro život.
Jaké investice jsou pro Hoštku nejzásadnější letos? O jak velkou investiční částku se jedná?
V letošním investičním rozpočtu máme akce za 26 milionů Kč. Dvě stěžejní akce pro tento rok jsou výměna splaškové a dešťové kanalizace okolo kostela Sv. Otmara za 8,5 milionů Kč a výměna spotřebičů ve školní kuchyni za 8 milionů Kč. Investice jsou z části pokryté dotací. Zateplení jednoho bytového domu a nákup nové techniky pro naše technické služby. V zásobníku akcí máme akce za dalších 33 milionů Kč.
Co vás vedlo k rozhodnutí již na starostu nekandidovat, jistě byste vyhrál i nyní?
Práce starosty je časově náročná. Je to spíše poslání a služba veřejnosti. V příštím roce mi bude sedmdesát a usoudil jsem, že v nejlepším je třeba umět skončit, abych se mohl více věnovat svým zálibám, rodině, sportu a cestování.
Na to budete mít teď více času, i když vy z politiky jistě zcela neodcházíte…
Také v letošních volbách budu kandidovat, ale bez ambice stát se starostou. Po dvanácti letech se můžu o načerpané zkušenosti podělit s mladšími kolegy a novým vedením města.
Spousta lidí si ale neumí Hoštku bez vás představit, laťku jste stanovil hodně vysoko, váš nástupce to nebude mít lehké. Co byste mu do jeho starostování vzkázal?
Městský úřad má velice dobrý kolektiv zaměstnanců a šlape i v období před a po volbách při výměně zastupitelů a radních města. Nové starostce nebo starostovi bych popřál hodně úspěchů a doporučil, aby si do svého týmu nejbližších spolupracovníků vybrali spolehlivé lidi, kteří se dokáží rychle zorientovat v problematice a pomoci nejen radou při řešení vzniklých situacích.
Bohumil Brejžek