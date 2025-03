Hejtmanovi byly představeny lokality pro investice v regionu

Podle člena představenstva společnosti Davida Petra, který se také jednání účastnil, je pro tento typ investic vhodná pro další rozvoj zejména lokalita kolem Severního lomu nedaleko tepelné elektrárny Prunéřov na Chomutovsku (za podmínky koordinace s firmou ČEZ). Rychle připravitelná je lokalita v oblasti Hrbovic na Ústecku. Posledním technicky a ekonomicky vhodných územím pro rozvoj jsou lokality kolem D8 (Předlice a Trmice).

Na území Ústeckého kraje by měla vyrůst vysoce sofistikovaná továrna na články do baterií do elektromobilů pod názvem Gigafactory. Skupina ČEZ ji hodlá vystavět právě v okolí prunéřovské elektrárny. Nová aktivita by do regionu mohla přinést prostředky na potřebné investice a lidé by získali kvalifikovaná a dobře placená pracovní místa.