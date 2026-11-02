Hejtmani podepsali memorandum o spolupráci při zavádění AI do škol

Partnerství se zaměří především na sdílení zkušeností a osvědčených postupů při využívání umělé inteligence či virtuální reality ve vzdělávání. Důležitou součástí bude rozvoj digitálních kompetencí učitelů včetně poskytování metodické podpory.
„Jsem rád, že se naše zkušenosti stávají inspirací i pro další kraje. Projektem Návrat do budoucnosti jsme ukázali, že modernizace školství není jen o nákupu nových technologií, ale především o změně přístupu ke vzdělávání. Chceme, aby naše školy dokázaly držet krok s rychle se měnícím světem, aby učitelé měli potřebnou podporu a žáci získávali dovednosti, které skutečně využijí v budoucím životě. Proto vedle zavádění umělé inteligence do výuky podporujeme také vznik AI kabinetů, které vytvářejí prostor pro sdílení zkušeností, spolupráci a hledání nových možností využití moderních technologií. Těší mě, že můžeme naše zkušenosti sdílet s Karlovarským krajem a společně posouvat vzdělávání v obou regionech kupředu,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec.
Karlovarský kraj aktuálně připravuje vlastní projekt, do něhož by se mělo zapojit 20 středních škol v regionu. Zaměřen bude především na rozvoj znalostí a dovedností pedagogů v oblasti umělé inteligence a virtuální reality s důrazem na jejich praktické využití ve výuce. Vedle vzdělávacích aktivit se počítá také se vznikem takzvaných AI kabinetů, v nichž by pedagogové mohli sdílet své zkušenosti, získávat odborné rady a hledat možnosti praktického uplatnění nových technologií. Projekt by měl zároveň přispět k modernizaci výuky a vytvoření podmínek pro dlouhodobou spolupráci mezi školami. Partnerství obou krajů však nabídne prostor i pro další oblasti, například využití umělé inteligence při administrativních činnostech či zefektivňování pracovních procesů ve školách a krajských organizacích.
„V Ústeckém kraji už v loňském roce odstartoval projekt Návrat do budoucnosti, jehož cílem je komplexní modernizace školství. Zkušenosti z jeho realizace chceme využít při přípravě vlastního projektu zaměřeného na zkvalitnění výuky na středních školách v našem regionu. Plánujeme do něj zapojit 20 škol a nabídnout jim nové možnosti rozvoje. Spolupráce s Ústeckým krajem je pro nás příležitostí navázat na již fungující řešení a přizpůsobit je našim potřebám. Věřím, že toto partnerství přinese konkrétní výsledky školám, pedagogům i samotným žákům,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis.