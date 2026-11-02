Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Hejtmani podepsali memorandum o spolupráci při zavádění AI do škol

Komerční sdělení   15:09

Hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec (vlevo) a hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis | foto: Ústecký kraj

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt
Využít zkušenosti s moderními technologiemi ve výuce a připravit školy na nové výzvy digitální doby. To jsou hlavní cíle spolupráce mezi Karlovarským a Ústeckým krajem, kterou podpisem společného memoranda stvrdili v Ústí nad Labem hejtmani obou regionů.

Partnerství se zaměří především na sdílení zkušeností a osvědčených postupů při využívání umělé inteligence či virtuální reality ve vzdělávání. Důležitou součástí bude rozvoj digitálních kompetencí učitelů včetně poskytování metodické podpory.

„Jsem rád, že se naše zkušenosti stávají inspirací i pro další kraje. Projektem Návrat do budoucnosti jsme ukázali, že modernizace školství není jen o nákupu nových technologií, ale především o změně přístupu ke vzdělávání. Chceme, aby naše školy dokázaly držet krok s rychle se měnícím světem, aby učitelé měli potřebnou podporu a žáci získávali dovednosti, které skutečně využijí v budoucím životě. Proto vedle zavádění umělé inteligence do výuky podporujeme také vznik AI kabinetů, které vytvářejí prostor pro sdílení zkušeností, spolupráci a hledání nových možností využití moderních technologií. Těší mě, že můžeme naše zkušenosti sdílet s Karlovarským krajem a společně posouvat vzdělávání v obou regionech kupředu,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec.

Karlovarský kraj aktuálně připravuje vlastní projekt, do něhož by se mělo zapojit 20 středních škol v regionu. Zaměřen bude především na rozvoj znalostí a dovedností pedagogů v oblasti umělé inteligence a virtuální reality s důrazem na jejich praktické využití ve výuce. Vedle vzdělávacích aktivit se počítá také se vznikem takzvaných AI kabinetů, v nichž by pedagogové mohli sdílet své zkušenosti, získávat odborné rady a hledat možnosti praktického uplatnění nových technologií. Projekt by měl zároveň přispět k modernizaci výuky a vytvoření podmínek pro dlouhodobou spolupráci mezi školami. Partnerství obou krajů však nabídne prostor i pro další oblasti, například využití umělé inteligence při administrativních činnostech či zefektivňování pracovních procesů ve školách a krajských organizacích.

„V Ústeckém kraji už v loňském roce odstartoval projekt Návrat do budoucnosti, jehož cílem je komplexní modernizace školství. Zkušenosti z jeho realizace chceme využít při přípravě vlastního projektu zaměřeného na zkvalitnění výuky na středních školách v našem regionu. Plánujeme do něj zapojit 20 škol a nabídnout jim nové možnosti rozvoje. Spolupráce s Ústeckým krajem je pro nás příležitostí navázat na již fungující řešení a přizpůsobit je našim potřebám. Věřím, že toto partnerství přinese konkrétní výsledky školám, pedagogům i samotným žákům,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis.

Témata: Ústecký kraj

Nejčtenější

Generali Česká pojišťovna vrací život své centrále. Vzniká Red Quarter

Komerční sdělení
Generali Česká pojišťovna vrací život své centrále. Vzniká Red Quarter

Generali Česká pojišťovna od základu rekonstruuje svoji centrálu na pražské Pankráci. Projekt Red Quarter má propojit moderní pracovní prostředí, nové technologie a ambiciózní cíle v oblasti...

Festival: Dominik Hašek uvede film o sovětských hokejistech

Komerční sdělení
Dominik Hašek

Dominik Hašek uvede v rámci filmového festivalu Nezlomní a obětovaní film Rudá mašina o sovětské sborné. Festival se letos bude věnovat vztahu mezi sportem a totalitními režimy. Promítat se bude i...

Proč se majitelé garáží mají a vy můžete taky

Komerční sdělení

Asi není sporu o tom, že mít garáž na jedno nebo dokonce na více aut je prostě paráda. Tady jsou nejčastější důvody, které nám asi potvrdí každý majitel takové garáže.

Soutěžte o 30 špičkových zimních bund ALPINE PRO

Komerční sdělení

Výrobce outdoorového a sportovního oblečení ALPINE PRO slaví letos 30 let a soutěží o 30 lyžařských bund se špičkovými technologickými parametry. Stačí do 30. listopadu na sociální sítě poslat fotku...

Neodkládejte operaci šedého zákalu

Komerční sdělení
MUDr. Radan Zugar

Je vám přes šedesát a máte pocit, že hůř vidíte? Pak by vás mohl trápit šedý zákal (tzv. katarakta). Toto časté oční onemocnění komplikuje život řadě seniorů, přitom se dá jednoduše vyřešit. Na...

Mýty versus fakta: Co skutečně platí o vytápění?

Komerční sdělení
Mýty versus fakta: Co skutečně platí o vytápění?

O vytápění koluje řada polopravd. Které rady skutečně fungují a které Vás mohou stát více peněz? Vytápění domácností patří mezi největší položky spojené s bydlením.

3. listopadu 2026

Nový domov pod Ještědem: Rezidence Park Vesec – poslední volné byty

Komerční sdělení
Rezidence Park Vesec a výhled na Ještěd

Fond CB Property Investors úspěšně dokončil další ze svých developerských projektů. Rezidence Park Vesec v Liberci s 58 byty prošla v září úspěšnou kolaudací a první byty se začaly předávat novým...

3. listopadu 2026

Cena Makropulos je pro nás ctí i závazkem

Komerční sdělení
Cena Makropulos je pro nás ctí i závazkem

Obecný zájem, z,ú. Získal prestižní cenu Makropulos, významné ocenění za smysluplnou práci, lidský přístup a rozvoj péče v regionu. „Je to pro nás velká čest i závazek do dalších let“ říká Mgr. Iveta...

3. listopadu 2026

Hejtmani podepsali memorandum o spolupráci při zavádění AI do škol

Komerční sdělení
Hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec (vlevo) a hejtman Karlovarského kraje...

Využít zkušenosti s moderními technologiemi ve výuce a připravit školy na nové výzvy digitální doby. To jsou hlavní cíle spolupráce mezi Karlovarským a Ústeckým krajem, kterou podpisem společného...

2. listopadu 2026  15:09

Magazín Plzeňský kraj v říjnu přináší rozhovor s Tadeášem Voříškem

Komerční sdělení
Magazín Plzeňský kraj v říjnu přináší rozhovor s Tadeášem Voříškem

V říjnovém čísle magazínu Plzeňský kraj si přečtete rozhovor s mistrem Evropy v požárním sportu Tadeášem Voříškem, dozvíte se, kde budou jezdit modernizované vlaky v barvách kraje a kam můžete na...

2. listopadu 2026

Soutěžte o 30 špičkových zimních bund ALPINE PRO

Komerční sdělení

Výrobce outdoorového a sportovního oblečení ALPINE PRO slaví letos 30 let a soutěží o 30 lyžařských bund se špičkovými technologickými parametry. Stačí do 30. listopadu na sociální sítě poslat fotku...

2. listopadu 2026

Nejlepší dárek je ten, který se dá sníst, a ještě ušetří práci

Komerční sdělení

Konec roku je čas večírků, návštěv a shánění dárků na poslední chvíli. Nejvíc potěší dárek, který se dá sníst, nebo ten, který ušetří práci. Jak vyzrát na občerstvení doma i v kanceláři na Vánoce i...

2. listopadu 2026

NON-STOP pomoc v krizových situacích (pády, zranění)

Komerční sdělení
Anděl na drátě. To je nepřetržitá péče o seniory, která dává smysl

Nepřetržitá 24/7 Tísňová péče „Anděl na drátě“ je určena převážně seniorům a osobám se zdravotním postižením, u kterých se zvyšuje riziko pádu, náhlé nevolnosti, slabosti či kolapsu. Zdraví i život...

2. listopadu 2026

Sto let velkých proměn

Komerční sdělení
Odlehčovací služba pečení

Ve Slatiňanech pomáhají lidem s postižením žít co nejsamostatněji.

2. listopadu 2026

Proč se majitelé garáží mají a vy můžete taky

Komerční sdělení

Asi není sporu o tom, že mít garáž na jedno nebo dokonce na více aut je prostě paráda. Tady jsou nejčastější důvody, které nám asi potvrdí každý majitel takové garáže.

2. listopadu 2026

Sedmimetrový jazyk i obří střevo. Vydejte se s rodinou Do těla v Plzni

Komerční sdělení
Sedmimetrový jazyk i obří střevo. Vydejte se s rodinou Do těla v Plzni

Sklouznout se do žaludku, rozechvět obří ucho nebo se pustit do boje s viry. V plzeňském DEPO2015 se lidské tělo promění v dobrodružství pro celou rodinu. Nová interaktivní rodinná expozice Do těla...

2. listopadu 2026

Elektroodpad: cenné suroviny, které nesmí končit ve směsném odpadu

Komerční sdělení
Elektroodpad: cenné suroviny, které nesmí končit ve směsném odpadu

Starý mobil, nefunkční fén, vysloužilá klávesnice nebo krabice kabelů. Podobné věci má doma každý. Když doslouží, často je odložíme a dál na ně nemyslíme. Elektroodpad přitom patří světově k...

2. listopadu 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.