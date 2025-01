Hejtman vyzval vládu k bezúplatnému převodu pozemků u jezer

Na jednání hejtmana Ústeckého kraje Richarda Brabce s ministrem průmyslu a obchodu Lukášem Vlčkem bylo hlavním tématem budoucí využití a správa pozemků v okolí jezer Most a Milada. Hejtman Brabec vyzval ministra Vlčka a jeho prostřednictvím vládu ČR, aby co nejrychleji přistoupila k bezúplatnému převodu těchto pozemků do vlastnictví příslušných měst.