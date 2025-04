Hejtman s náměstkyní děkovali medailistům z Olympiády dětí a mládeže

„Sport spojuje, je to jedna z mála věcí, které dokáží sjednotit i národ. V případě Ústeckého kraje je to ještě důležitější. Tady je historicky představa, že Ústecký kraj musí být ve všem poslední, ale to rozhodně neplatí ve sportu, ve školství ani v celé řadě dalších oblastí. Moc vám děkuji za skvělou reprezentaci Ústeckého kraje a doufám, že bude sport i nadále součástí vašich životů,“ uvedl hejtman Richard Brabec.

„Vaší reprezentace si opravdu moc vážíme. Vím, jak je náročné spojit studium s vrcholovým sportem. Jsem moc ráda, že vedení Ústeckého kraje chápe sport jako jednu z priorit, což je vidět i na dotačních programech, které pozvolna stoupají,“ doplnila 1. náměstkyně hejtmana Jindra Zalabáková.

Na zimní Olympiádě dětí a mládeže 2025, kterou letos hostil Moravskoslezský kraj, se výprava Ústeckého kraje umístila na děleném 11. místě (spolu s Jihočeským krajem) a její sportovci si odvezli 9 medailí – jednu zlatou, dvě stříbrné a šest bronzových.

Přehled medailových umístění (1 – 2 – 6):

Zlatá medaile:

Martin Michael Mikulka (šachy – praktický šach)

Stříbrné medaile:

2x Lucie Mocíková (biatlon – závod s hromadným startem na 5 km klasicky a sprint 4 km volně)

Bronzové medaile:

Yaroslava Huliy (snowboarding – paralelní obří slalom)

Michelle Eve Kučabová (krasobruslení – soutěž mladších žákyň)

Anna Sauerová (běžecké lyžování zrakově postižených – závod s intervalovým startem klasicky)

Eliška Soukupová (freestyle lyžování – skicross)

Šimon Třešňák (freestyle lyžování – skicross)

Viktorie Janda, Tobiáš Nádaský, Eliška Soukupová a Šimon Třešňák (freestyle lyžování – skicross družstev)