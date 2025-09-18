Hejtman Brabec strávil den na Litoměřicku

Kromě informací o působnosti krajského úřadu a novém Dotačním kalendáři, kde lze velmi jednoduše a přehledně zjistit informace o probíhajících dotačních titulech Ústeckého kraje, zazněly z pléna dotazy v souvislosti s rekonstrukcí mostu v Roudnici nad Labem, přípravou výstavby VRT, dotacemi na ordinace lékařů nebo výstavbou obecní kanalizace.
Hejtman Richard Brabec za doprovodu 1. náměstkyně Jindry Zalabákové začal návštěvu Litoměřicka už v ranních hodinách návštěvou VOŠ obalové techniky a střední školy ve Štětí, která je příspěvkovou organizací Ústeckého kraje. Zde si za doprovodu ředitele školy Jiřího Konvalinky prohlédnul areál školy včetně odborných ateliérů a podiskutoval o plánované výstavbě nové budovy pro technologii 3D tisku kovu.
Po jednání se starosty se přesunul do Nemocnice Litoměřice, která je součástí Krajské zdravotní, a.s. Zde se zúčastnil slavnostního otevření nově zrekonstruované porodnice, která přináší nejnovější porodnické trendy a metody a nabídne maminkám nejen špičkovou zdravotní péči, ale také komfort a soukromí.
Závěrem dne byla návštěva Institutu technického vzdělávání v Litoměřicích, který nabízí zájmové kroužky a technické vzdělávání pro široké spektrum zájemců od dětí až po dospělé. Institut je mimo jiné zapojený do projektu RUR, v rámci kterého staví studenti vlastního robota pro závodní využití.