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Hejtman Brabec přivítal v Ústí saského premiéra Kretschmera

Komerční sdělení

Hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec přivítal v Ústí nad Labem saského premiéra Michaela Kretschmera | foto: Ústecký kraj

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Hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec přivítal v Ústí nad Labem saského premiéra Michaela Kretschmera. Jednali o přípravě těžby lithia, přeshraniční spolupráci v polovodičovém průmyslu a využití vodíku i o vysokorychlostní železnici.

Oba by si přáli, aby se právě v Ústí nad Labem uskutečnil podpis mezinárodní smlouvy o spolupráci na výstavbě Krušnohorského tunelu.

„S Ústeckým krajem a Saskem jsou spojené projekty, které mohou výrazně ovlivnit budoucnost celého příhraničí. Chceme, aby z nich měli prospěch lidé na obou stranách hranice, ať už jde o nové pracovní příležitosti, spolupráci firem nebo rychlejší dopravu. Proto je důležité být v pravidelném kontaktu a společně hledat cesty, jak tyto projekty posouvat,“ uvedl hejtman Richard Brabec.

Jedním z témat byl aktuální stav přípravy projektu těžby lithia. Podle informací, které zazněly při jednání, by dokumentace pro posouzení vlivů záměru na životní prostředí EIA mohla být dokončena na začátku roku 2027.

Další část rozhovoru se věnovala možnostem přeshraniční spolupráce v polovodičovém průmyslu a při využití vodíku. Obě témata představují příležitost pro rozvoj moderních technologií a propojení aktivit na české a saské straně.

Společným zájmem je také příprava vysokorychlostního železničního spojení a Krušnohorského tunelu. Richard Brabec i Michael Kretschmer vyjádřili přání, aby místem podpisu mezinárodní smlouvy o spolupráci na jeho výstavbě bylo Ústí nad Labem.

Na závěr se oba představitelé dotkli podmínek pro zlepšení splavnosti Labe a přípravy plavebního stupně Děčín. Hovořili o překážkách souvisejících s evropskou legislativou i o suchu, které v současnosti představuje největší problém.

Hejtman a saský premiér se dohodli, že budou ve vzájemných setkáních pokračovat. Richard Brabec přijal pozvání k návštěvě Drážďan.

Témata: Ústecký kraj

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