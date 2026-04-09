Gerta Schnirch nabídne výstavu, debatu i projekci v kině

Ústecký kraj zve veřejnost na jedinečný program věnovaný novému filmu Gerta Schnirch, který vznikl na motivy románu Vyhnání Gerty Schnirch spisovatelky Kateřiny Tučkové. Film se částečně natáčel také v Ústeckém kraji – diváci v něm poznají například Zámek Velké Březno nebo vybraná místa v Děčíně.

Snímek z natáčení. Foto: Zuzana Panská | foto: Ústecký kraj

Speciální program se uskuteční v pátek 24. dubna a propojí výstavu, debatu s tvůrci i filmové projekce.

První část programu se odehraje v Oblastním muzeu v Ústí nad Labem. Od 15 hodin zde návštěvníci uvidí oživlou výstavu „Za vším hledej… naše Němce“, která formou site-specific divadla představí neobvyklé příběhy spojené s historií regionu – od Beatles přes Marlene Dietrich až po nejdelší motocykl světa.

Od 16 hodin bude následovat online beseda s tvůrci filmu, věnovaná knižní předloze, natáčení v Ústeckém kraji i česko-německým vztahům. Diskuse se zúčastní autorka románu Kateřina Tučková, režisér Tomáš Mašín, herečky Barbora Váchová a Milena Steinmasslová, producentky Tereza Polachová a Kateřina Černá a historik Martin Krsek. Debatu bude moderovat Kateřina Kadlecová.

Večer se program přesune do kin, kde proběhnou exkluzivní projekce filmu. Od 17.30 hodin se film promítne v Kině Sněžník v Děčíně a od 18.30 hodin ve Veřejném sále Hraničář v Ústí nad Labem, kde se projekce zúčastní také delegace tvůrců a herců.

Vstupenky na výstavu a besedu jsou k dispozici na pokladně Oblastního muzea v Ústí nad Labem. Vstupenky na filmové projekce lze zakoupit online na webových stránkách kin www.hranicar-usti.cz a www.kinosneznik.cz.

Akci pořádají Filmová kancelář Ústeckého kraje / Ústecký kraj, Negativ Film Productions, Česká televize, Collegium Bohemicum a Oblastní muzeum v Ústí nad Labem.

