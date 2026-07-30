Filmová kancelář Ústeckého kraje oslaví deset let

Do konce října nabídne ve spolupráci s producenty, distributory a zapojenými kiny projekce filmů, které vznikaly v Ústeckém kraji a na jejichž realizaci se Filmová kancelář podílela. Vstupné je jednotných 100 korun.
Za deset let fungování pomohla Filmová kancelář Ústeckého kraje desítkám filmových, seriálových a dalších audiovizuálních projektů. Díky nim se region dostal na plátna kin, televizní obrazovky i streamovací platformy a jeho města, krajinu i industriální lokace viděly miliony diváků.
„Ústecký kraj je pro filmaře mimořádně atraktivní. Nabízí dramatickou krajinu Českého středohoří, Krušné hory, historická města, industriální dědictví i místa s velmi silnou atmosférou. Filmová kancelář za deset let své práce výrazně pomohla tomu, aby se náš kraj stal vyhledávanou filmovou destinací. Přináší to nejen propagaci regionu, ale také konkrétní ekonomický přínos pro místní služby, podnikatele i cestovní ruch. Jsem rád, že výročí můžeme oslavit společně s diváky právě prostřednictvím filmů, které u nás vznikaly,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec.
Diváci se mohou těšit na projekce ve vybraných kamenných i letních kinech po celém kraji. Na programu jsou známé tituly, které se v Ústeckém kraji natáčely, například Úsměvy smutných mužů, Zápisník alkoholičky, Hastrman, Jan Palach, Stvůry, Cukrkandl, Amerikánka, Vyšehrad Dvje nebo pohádka Princezna stokrát jinak.
Součástí výročního programu jsou také dvě novinky: rodinný film Skřítek a celovečerní snímek Wirbel, ve kterém se v hlavních rolích představí David Švehlík a Judit Pecháček. Významnou roli ve filmu hraje také krajina Českého středohoří, která se stává jedním z hlavních vizuálních motivů příběhu. Film Wirbel bude mít v září regionální premiéru v Litoměřicích. Program na podzimní část, tedy září a říjen, bude zveřejněný koncem léta.
K oslavám budou patřit i tradiční regionální premiéry. V přípravě je regionální premiéra filmu Chica Checa, který byl zařazený v hlavní soutěži na Karlovarské filmovém festivalu. A k desátému výročí vznikne i brožura filmových míst.
Letní program projekcí
Chomutov – Kino Svět
12. 8. od 16:00 – Princezna stokrát jinak
Jirkov – Kino Jirkov
5. 8. od 20:00 – Vyšehrad Dvje
19. 8. od 20:00 – Jan Palach
Kadaň – Kino Hvězda
5. 8. od 16:30 – Království mýdlových bublin
Litoměřice – Kino Máj
30. 7. od 17:30 – Hastrman
20. 8. od 17:30 – Jan Palach
27. 8. od 17:30 – Zápisník alkoholičky
Litvínov – Kulturně společenské centrum CITADELA
16. 8. od 15:00 – Cukrkandl
23. 8. od 15:00 – Princezna stokrát jinak
Podbořany – Letní kino Podbořany
4. 8. od 21:30 – Milion
Teplice – Dům kultury Teplice
31. 7. od 17:30 – Úsměvy smutných mužů
31. 7. od 20:00 – Amerikánka
1.8. od 15:00 – Princezna stokrát jinak
1.8.od 17:30 – Zápisník alkoholičky
1.8. od 20:00 – Franz
Ústí nad Labem – Veřejný sál Hraničář
13. 8. od 17:30 – Jan Palach
22. 8. od 17:30 – Stvůry
30. 8. od 15:00 – Cukrkandl
Cílem výročního programu je připomenout nejen deset let práce Filmové kanceláře Ústeckého kraje, ale také rozmanitost filmových lokací, které region nabízí. Diváci tak budou moci znovu objevit známé filmové příběhy a zároveň poznat místa, která se objevila na filmovém plátně.