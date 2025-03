Festival zdraví v teplické Olympii nabídne bezplatná vyšetření | foto: Krajská zdravotní, a.s.

Akce, jejímž spolupořadatelem je Krajská zdravotní, a.s., přinese návštěvníkům centra jedinečnou možnost nechat se vyšetřit lékaři z teplické nemocnice bez objednání a spojit tak víkendové nákupy s péčí o své zdraví.

Zdravotnická stanoviště budou otevřena od 11 do 17 hodin a nabídnou řadu preventivních vyšetření zaměřených na včasné odhalení zdravotních problémů. Chybět nebude například oblíbené vyšetření kožních znamének. Návštěvníci se však mohou těšit také na další specializované služby, jako je poradenství při léčbě migrény, měření nitroočního tlaku, ultrazvukové vyšetření krčních tepen nebo diagnostiku a ultrazvuk jater pro detekci obsahu tuku. V případě, že se zde ukáže potřeba dalšího vyšetření u specialisty, bude možné si je domluvit přímo na místě.

„Jsem rád, že jsme našli možnost, jak poskytnout některá základní vyšetření i lidem, kteří se nemocnicím v běžném životě spíše vyhýbají. Prevence je klíčová a díky preventivním akcím můžeme předejít mnoha nemocem a zdravotním komplikacím. Věřím, že Festival zdraví, který pořádáme společně s Olympií Teplice, přispěje k osvětě, lidé přijdou v hojném počtu a akci využijí ve prospěch svého zdraví,“ říká ředitel teplické nemocnice MUDr. Tomáš Hrubý.

Lidem na Festivalu zdraví poradí také specialisté z Centra pro léčbu bolestí hlavy při neurologickém oddělení teplické nemocnice, které pacientům slouží od roku 2020.

„Návštěvníkům vysvětlíme příčiny bolestí hlavy, přiblížíme charakteristiky jejich jednotlivých typů, možnosti medikamentózní léčby založené na alopatickém principu a možnosti nelékového ovlivnění obtíží. Poradíme ohledně životního stylu a zájemcům poskytneme kalendáře se zapisováním jednotlivých typů bolestí hlavy dle instrukcí. Mohou se zde také objednat do naší specializované ambulance,“ shrnula nabídku připravenou do Olympie MUDr. Eva Šplechtnová, lékařka Neurologického oddělení Nemocnice Teplice.

V Centru pro léčbu bolestí hlavy, kde nyní působí tři lékaři a dvě sestry, aktuálně evidují 741 pacientů, 184 z nich zde podstupuje biologickou léčbu. „K dispozici máme pět preparátů s různým mechanismem účinku, přičemž tři podáváme v injekční formě, jeden v infuzní a dva v tabletách. Při nasazování se řídíme nejen kritériem dobré snášenlivosti jednotlivých preparátů, ale i preferencí pacientů. V dnešní době oceňujeme změnu přístupu naší klientely z modu lékař rovná se polobůh, bez možnosti diskuze, na lékař plus participující pacient, který vnáší svůj pohled, své poznatky a aktivně se podílí na péči o své zdraví. To bych nazvala vizí do budoucna. Samozřejmě kromě dalších nových preparátů, které byly vyvinuty v USA a týkají se nasazení biologické léčby i při akutních stavech přímo v atace migrény,“ dále přibližuje činnost tohoto pracoviště doktorka Šplechtnová.

Festival zdraví nabídne veřejnosti i další doprovodný program. Na akci budou návštěvníkům k dispozici také odborníci na výživu a fitness, kteří zodpovědí dotazy na téma vhodného jídelníčku nebo cvičení. Zejména dámy ocení přítomnost vizážistky, na niž se mohou obrátit v souvislosti s péčí o pleť. Prodejní stánek místním dobře známé specializované prodejny Čaj života nabídne možnost pořídit si to pravé ze širokého sortimentu čajů, bylinek nebo doplňků stravy.

Festival zdraví v Olympii Teplice je skvělou příležitostí pro všechny, kteří chtějí udělat více pro své zdraví, a to bez dlouhého čekání či nutnosti objednání.

Přijďte si nechat zdarma prověřit svůj zdravotní stav a dozvědět se, co pro své tělo můžete udělat navíc. Těšíme se na vaši návštěvu!

Více informací o akci najdete na https://www.olympiateplice.cz/festival-zdravi.

O Krajské zdravotní, a.s.

Krajská zdravotní vznikla 1. září 2007 jako akciová společnost, jejímž jediným vlastníkem je Ústecký kraj, transformací pěti nemocnic – v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově. V roce 2021 přibyly do portfolia další dvě, a to v Litoměřicích a Rumburku. Krajská zdravotní je největším poskytovatelem nemocniční péče v České republice a s více než v 9600 zaměstnanci také největším zaměstnavatelem v Ústeckém kraji. Disponuje téměř 4 000 lůžky a ročně vykáže 118 000 hospitalizovaných, 1 611 000 ambulantně ošetřených pacientů a 46 000 uskutečněných operací. Prostřednictvím svých preventivních programů podporuje osvětu a prevenci nemocí, čímž přispívá ke zlepšení zdraví obyvatel regionu.