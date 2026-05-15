Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Fantastické obědy – zdravé jídlo, které skutečně chutná

Komerční sdělení
K vaření a jídlu měli vztah odmalička. A i když dnes šéfují společnosti Fantastické obědy, která denně uvaří a rozveze téměř tři tisíce jídel do Prahy a několika krajů v republice, ke sporáku se často postaví i teď.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt
Fantastické obědy – zdravé jídlo, které skutečně chutná

Fantastické obědy – zdravé jídlo, které skutečně chutná | foto: Fantastické obědy s.r.o.

Fantastické obědy – zdravé jídlo, které skutečně chutná
Fantastické obědy – zdravé jídlo, které skutečně chutná
Fantastické obědy – zdravé jídlo, které skutečně chutná
Fantastické obědy – zdravé jídlo, které skutečně chutná
10 fotografií

„Vaření je pro nás hobby, i proto jsme spolu začali podnikat,“ říkají jednatelé chomutovské firmy Fantastické obědy Patrik Macák a Milan Dzuriak.

Na trhu jste necelý rok a půl. Proč jste se pustili do podnikání v gastronomii? Restauratéři si stěžují, že jim hosté spíš ubývají…..

Patrik: Je to odvětví, které nás oba baví. Určitě víc než obory, kterým jsme se věnovali předtím. Podvědomě jsem do gastra vždycky chtěl, ale věděl jsem, že restaurace pro mě není. Jako logičtější řešení nám přišlo začít podnikat v tom, co děláme teď. Je to služba pro velkou skupinu lidí. Bylo nám jasná, že pokud chceme uspět, naše služba musí být dobrá a kvalitní.

Milan: Mám rád českou kuchyni a vaření je pro mě relax. Chtěli jsme vařit zdravější jídlo, které bude nejen dobře chutnat, ale naše zákazníky finančně nezruinuje. To je pro nás celkem zásadní, protože ukazujeme, že zdravé a vyvážené jídlo si může dovolit každý.

Jaká jídla jste ze začátku nabízeli, českou klasiku nebo něco zdravějšího?

Patrik: Přebírali jsme provoz po nepříliš úspěšné firmě s krabičkovou dietou, která v podstatě ze dne na den ukončila činnost. Začátek pro nás nebyl úplně jednoduchý, lidé si nás spojovali s původní firmou. Nejdřív jsme museli získat důvěru zákazníků.

Milan: Zpočátku jsme se snažili pokračovat v systému, ve kterém fungoval předchozí provoz. Zhruba po dvou měsících jsme zjistili, že to není úplně ten směr, kterým chceme jít. Do nabídky jsme přidali klasické české „hotovky“ a postupně jsme začali přidávat dietní nebo vegetariánskou stravu.

Co si u vás aktuálně mohou zákazníci objednat?

Patrik: Nabídka na každý den je opravdu velká. Od snídaně do skla přes polévky, klasické jídlo, kdy je v nabídce například vinná klobása s bramborem a tatarkou, po zdravou nebo dietní a vegetariánskou stravu. Každý den je v nabídce také desert. Mezi zákazníky je také oblíbený tzv. diet plán. To je celodenní stravovací plán pro ty, kdo chce buď zhubnout nebo zlepšit svoje zdraví.

Milan: Diet plány máme rozdělené do několika kategorií od 1000 do 2100 kalorií. Nejžádanější je diet plán 1600 kalorií, což je optimální pro ženy, které se chtějí pravidelně stravovat a upravit váhu. Od zákazníků máme velmi příznivou odezvu, kdy nám posílají fotografie jak se jim podařilo i díky naší vyvážené a pravidelné stravě zhubnout.

Hovoříte o vyváženém stravování. Spolupracujete s výživovými poradci nebo dalšími odborníky?

Patrik: Já sám mám kurz a osvědčení výživového poradce, takže garantujeme, že jídla mají skutečně to, co mít mají – bílkoviny, sacharidy, tuky, vlákninu, vitamíny.

Rozvoz jídla domů nebo do práce nabízí mnoho společností. Čím se lišíte?

Patrik: Myslím, že kvalitou jídla a také cenou. Pokud si zákazník objedná jídla nad 200 korun, máme dopravu zdarma. Pokud je objednávka za méně, stojí doprava 39 korun. Nevaříme do zásoby, podle objednávek víme, co budeme v příštím týdnu vařit a podle toho objednáváme suroviny. Když si objednáte jídlo na celý týden, každý den k vám přijede kurýr. Každý den vaříme, proto můžeme garantovat i čerstvost.

Milan: Máme svoje auta a svoje kurýry. Vybudovat a zprovoznit celý rozvozový systém bylo hodně náročné. Hlavně ze začátku to bylo hodně bolestivé.

Základem kvalitního jídla jsou kvalitní suroviny. Kde nakupujete?

Patrik: Sehnat dneska kvalitní suroviny není problém, jenom člověk musí vědět, kam se obrátit. Za dobu, co podnikáme jsme vyzkoušeli různé dodavatele zeleniny, brambor, masa. Teď jsme spokojeni, domluvili jsme se s lokálními dodavateli. Maso bereme od řezníka, zeleninu od farmářů.

Milan: Jídlo máme oba rádi a nechceme vařit z nekvalitních surovin. Kvalitní suroviny jsou na jídle samozřejmě znát.

Co za ten zhruba rok a půl považujete za úspěch?

Patrik: Kromě navyšujících se objednávek už několik měsíců dodáváme jídlo do vlaků společnosti Leo expres a začínáme dodávat i do vlaků RegioJet. To je pro nás, pro firmu z Chomutova, úspěch. Přihlásili jsme se do klasického výběrového řízení a uspěli jsme. Máme z toho velkou radost a je to pro nás takové „nakopnutí“ do další práce.

Je něco, co se u zákazníků nechytlo?

Milan: Ani ne tak u zákazníků, ale my jsme nebyli spokojeni s kvalitou. Zkoušeli jsme vyrábět vlastní proteinové tyčinky. Byly dobré, ale z nějakého důvodu nedržely tvar. Po dvou týdnech jsme je z nabídky stáhli. V poslední době také nenabízíme jako přílohu bramborovou kaši. Při přípravě hodně záleží na kvalitě brambor – tu neovlivníme. Vystřídali jsme asi tři dodavatele brambor. Důležité také je, jak lidé skladují jídlo doma. Když to hned nedají do lednice, kaše zkysne. Zákazníci si občas stěžovali. Takže v nabídce jí už nemáme, nahradily jí mačkané brambory s cibulkou.

Jaké máte plány do budoucna?

Při zemi se nedržíme, plány máme velké. Ten největší je asi vybudování distribuční sítě po celé republice. Víme, že to možné je formou centrálních skladů, odkud budou kurýři vyjíždět za zákazníky. To je náš cíl, abychom postupně otevírali centrální sklady a rozšiřovali působnost po republice.

Fantastické obědy – zdravé jídlo, které skutečně chutná

Nejčtenější

Novinky od značky Tefal, které ještě neznáte, ale budete je chtít doma

Komerční sdělení

Dvoupatrová fritéza, zmrzlinovač, výrobník rostlinného mléka. Značka kuchyňských spotřebičů Tefal uvedla tři novinky, které určitě stojí za pozornost. Představují totiž revoluci v tom, jak si...

Slezská Ostrava zve na rodinný festival SlezskaFest

Komerční sdělení

Městský obvod Slezská Ostrava zve na 2. ročník rodinného festivalu SlezskaFest, který se uskuteční v sobotu 30. května 2026 v areálu Slezskoostravského hradu a jeho okolí.

Ostrava je na rozcestí, směr má ukázat veřejná debata

Komerční sdělení
DOV Gong - Jiří Zerzoň a Dolní oblast Vítkovice z.s.

Měla by jít centrem Ostravy dálnice, nebo klidnější komunikace s napojením na nové čtvrti? Ve středu 20. května o tom bude velká veřejně přístupná diskuze Ostrava pro budoucnost!!! v aule Gong v...

Vodárny na Táborsku jedou naplno

Komerční sdělení
Vodárny na Táborsku jedou naplno

Města Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí jako společníci založila společenskou smlouvou společnost Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. v roce 2004. Předmětem podnikání a hlavním oborem...

Legendy nebes v Auparku: Vzhůru do oblak!

Komerční sdělení
Legendy nebes v Auparku: Vzhůru do oblak!

V hradeckém Auparku se od 7. května chystá velkolepá podívaná. Obchodní centrum se promění v unikátní letiště historie i budoucnosti. Výstava „S hlavou v oblacích“ slibuje fascinující zážitek, u...

Fantastické obědy – zdravé jídlo, které skutečně chutná

Komerční sdělení
Fantastické obědy – zdravé jídlo, které skutečně chutná

K vaření a jídlu měli vztah odmalička. A i když dnes šéfují společnosti Fantastické obědy, která denně uvaří a rozveze téměř tři tisíce jídel do Prahy a několika krajů v republice, ke sporáku se...

15. května 2026

Zájem o kvalitní krmivo pro domácí mazlíčky na Rohlik.cz roste

Komerční sdělení
a

Lesklá srst i radost z procházky začíná u toho, co dáte svému domácímu mazlíčkovi do misky. V dnešní uspěchané době ale majitelé potřebují praktická řešení bez kompromisů, která jim kvalitní péči...

14. května 2026

Ostrava je na rozcestí, směr má ukázat veřejná debata

Komerční sdělení
DOV Gong - Jiří Zerzoň a Dolní oblast Vítkovice z.s.

Měla by jít centrem Ostravy dálnice, nebo klidnější komunikace s napojením na nové čtvrti? Ve středu 20. května o tom bude velká veřejně přístupná diskuze Ostrava pro budoucnost!!! v aule Gong v...

14. května 2026

Transformační fórum 2026 otevře klíčová témata diverzity regionu

Komerční sdělení
Transformační fórum 2026 otevře klíčová témata diverzity regionu

Jak proměnit tradiční průmyslový region v moderní technologické centrum? Jak využít stávající infrastrukturu, znalosti i krajinu po těžbě pro nové příležitosti? Odpovědi se pokusí zodpovědět...

14. května 2026

Po čistce na Instagramu firmy znovu objevují sílu reklamních dárků

Komerční sdělení
Promo Direct - reklamní předměty s potiskem - Reklama v reálném světě

Květnová čistka followerů na Instagramu, kterou uživatelé a zahraniční média označili jako „Great Purge of 2026“, znovu otevřela otázku, kolik sledujících u influencerů představuje skutečné lidi a...

14. května 2026

Chytrá fotovoltaika: Jak efektivně řídit spotřebu podle tržních cen

Komerční sdělení
Huawei představuje AI řešení jako nové příležitosti růstu

Využití spotových cen elektřiny se stává pro domácnosti efektivním způsobem, jak optimalizovat spotřebu energie. S využitím fotovoltaických systémů, které jsou propojené s aktuálními informacemi o...

12. května 2026

Legendy nebes v Auparku: Vzhůru do oblak!

Komerční sdělení
Legendy nebes v Auparku: Vzhůru do oblak!

V hradeckém Auparku se od 7. května chystá velkolepá podívaná. Obchodní centrum se promění v unikátní letiště historie i budoucnosti. Výstava „S hlavou v oblacích“ slibuje fascinující zážitek, u...

12. května 2026

České firmy přechází od experimentů k výsledkům: AI a data mění byznys

Komerční sdělení
České firmy přechází od experimentů k výsledkům: AI a data mění byznys

České firmy a organizace včetně veřejné správy přechází od izolovaných technologických experimentů k digitalizaci s měřitelným dopadem na provoz, zákaznickou zkušenost i řízení.

12. května 2026

Strážníci na Floře nabídnou show, techniku i zábavu pro rodiny

Komerční sdělení
Strážníci na Floře nabídnou show, techniku i zábavu pro rodiny

Druhý ročník akce Strážníci na Floře nabídne 16. května celodenní program plný dynamických ukázek, moderní techniky i interaktivních aktivit. Návštěvníci se mohou těšit na vystoupení strážníků, hudbu...

12. května 2026

Pomaturitní angličtina v Aslanu: užitečný rok se super lidmi

Komerční sdělení
Pomaturitní angličtina v Aslanu: užitečný rok se super lidmi

Nevyšla vysoká škola podle plánu? Nebo si po maturitě ještě nejste jistí, kam dál? Pomaturitní studium angličtiny v jazykové škole Aslan v Českých Budějovicích nabízí rok, který dává smysl –...

12. května 2026

30 let Gennetu přineslo 18 000 dětí z umělého oplodnění

Komerční sdělení
30 let Gennetu přineslo 18 000 dětí z umělého oplodnění

Klinika GENNET letos slaví 30 let od svého založení. Od roku 1996 se vypracovala mezi přední centra reprodukční medicíny a lékařské genetiky v Evropě. Dnes stojí za více než 18 000 narozenými dětmi z...

12. května 2026

Ústecký kraj má v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis tři nominace

Komerční sdělení
Oblastní muzeum v Ústí nad Labem je nominováno za projekt Království mýdlových...

V pondělí 18. května 2026 od 14 hodin budou v Konírně Nostického paláce v Praze vyhlášeny Ceny Gloria musaealis za rok 2025. Ústecký kraj byl zatím v letošním ročníku národní soutěže muzeí poměrně...

12. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.