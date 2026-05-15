Fantastické obědy – zdravé jídlo, které skutečně chutná

„Vaření je pro nás hobby, i proto jsme spolu začali podnikat,“ říkají jednatelé chomutovské firmy Fantastické obědy Patrik Macák a Milan Dzuriak.
Na trhu jste necelý rok a půl. Proč jste se pustili do podnikání v gastronomii? Restauratéři si stěžují, že jim hosté spíš ubývají…..
Patrik: Je to odvětví, které nás oba baví. Určitě víc než obory, kterým jsme se věnovali předtím. Podvědomě jsem do gastra vždycky chtěl, ale věděl jsem, že restaurace pro mě není. Jako logičtější řešení nám přišlo začít podnikat v tom, co děláme teď. Je to služba pro velkou skupinu lidí. Bylo nám jasná, že pokud chceme uspět, naše služba musí být dobrá a kvalitní.
Milan: Mám rád českou kuchyni a vaření je pro mě relax. Chtěli jsme vařit zdravější jídlo, které bude nejen dobře chutnat, ale naše zákazníky finančně nezruinuje. To je pro nás celkem zásadní, protože ukazujeme, že zdravé a vyvážené jídlo si může dovolit každý.
Jaká jídla jste ze začátku nabízeli, českou klasiku nebo něco zdravějšího?
Patrik: Přebírali jsme provoz po nepříliš úspěšné firmě s krabičkovou dietou, která v podstatě ze dne na den ukončila činnost. Začátek pro nás nebyl úplně jednoduchý, lidé si nás spojovali s původní firmou. Nejdřív jsme museli získat důvěru zákazníků.
Milan: Zpočátku jsme se snažili pokračovat v systému, ve kterém fungoval předchozí provoz. Zhruba po dvou měsících jsme zjistili, že to není úplně ten směr, kterým chceme jít. Do nabídky jsme přidali klasické české „hotovky“ a postupně jsme začali přidávat dietní nebo vegetariánskou stravu.
Co si u vás aktuálně mohou zákazníci objednat?
Patrik: Nabídka na každý den je opravdu velká. Od snídaně do skla přes polévky, klasické jídlo, kdy je v nabídce například vinná klobása s bramborem a tatarkou, po zdravou nebo dietní a vegetariánskou stravu. Každý den je v nabídce také desert. Mezi zákazníky je také oblíbený tzv. diet plán. To je celodenní stravovací plán pro ty, kdo chce buď zhubnout nebo zlepšit svoje zdraví.
Milan: Diet plány máme rozdělené do několika kategorií od 1000 do 2100 kalorií. Nejžádanější je diet plán 1600 kalorií, což je optimální pro ženy, které se chtějí pravidelně stravovat a upravit váhu. Od zákazníků máme velmi příznivou odezvu, kdy nám posílají fotografie jak se jim podařilo i díky naší vyvážené a pravidelné stravě zhubnout.
Hovoříte o vyváženém stravování. Spolupracujete s výživovými poradci nebo dalšími odborníky?
Patrik: Já sám mám kurz a osvědčení výživového poradce, takže garantujeme, že jídla mají skutečně to, co mít mají – bílkoviny, sacharidy, tuky, vlákninu, vitamíny.
Rozvoz jídla domů nebo do práce nabízí mnoho společností. Čím se lišíte?
Patrik: Myslím, že kvalitou jídla a také cenou. Pokud si zákazník objedná jídla nad 200 korun, máme dopravu zdarma. Pokud je objednávka za méně, stojí doprava 39 korun. Nevaříme do zásoby, podle objednávek víme, co budeme v příštím týdnu vařit a podle toho objednáváme suroviny. Když si objednáte jídlo na celý týden, každý den k vám přijede kurýr. Každý den vaříme, proto můžeme garantovat i čerstvost.
Milan: Máme svoje auta a svoje kurýry. Vybudovat a zprovoznit celý rozvozový systém bylo hodně náročné. Hlavně ze začátku to bylo hodně bolestivé.
Základem kvalitního jídla jsou kvalitní suroviny. Kde nakupujete?
Patrik: Sehnat dneska kvalitní suroviny není problém, jenom člověk musí vědět, kam se obrátit. Za dobu, co podnikáme jsme vyzkoušeli různé dodavatele zeleniny, brambor, masa. Teď jsme spokojeni, domluvili jsme se s lokálními dodavateli. Maso bereme od řezníka, zeleninu od farmářů.
Milan: Jídlo máme oba rádi a nechceme vařit z nekvalitních surovin. Kvalitní suroviny jsou na jídle samozřejmě znát.
Co za ten zhruba rok a půl považujete za úspěch?
Patrik: Kromě navyšujících se objednávek už několik měsíců dodáváme jídlo do vlaků společnosti Leo expres a začínáme dodávat i do vlaků RegioJet. To je pro nás, pro firmu z Chomutova, úspěch. Přihlásili jsme se do klasického výběrového řízení a uspěli jsme. Máme z toho velkou radost a je to pro nás takové „nakopnutí“ do další práce.
Je něco, co se u zákazníků nechytlo?
Milan: Ani ne tak u zákazníků, ale my jsme nebyli spokojeni s kvalitou. Zkoušeli jsme vyrábět vlastní proteinové tyčinky. Byly dobré, ale z nějakého důvodu nedržely tvar. Po dvou týdnech jsme je z nabídky stáhli. V poslední době také nenabízíme jako přílohu bramborovou kaši. Při přípravě hodně záleží na kvalitě brambor – tu neovlivníme. Vystřídali jsme asi tři dodavatele brambor. Důležité také je, jak lidé skladují jídlo doma. Když to hned nedají do lednice, kaše zkysne. Zákazníci si občas stěžovali. Takže v nabídce jí už nemáme, nahradily jí mačkané brambory s cibulkou.
Jaké máte plány do budoucna?
Při zemi se nedržíme, plány máme velké. Ten největší je asi vybudování distribuční sítě po celé republice. Víme, že to možné je formou centrálních skladů, odkud budou kurýři vyjíždět za zákazníky. To je náš cíl, abychom postupně otevírali centrální sklady a rozšiřovali působnost po republice.