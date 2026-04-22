Fantastické obědy: Poctivá kuchyně bez starostí až k vašim dveřím

Chcete jíst zdravě nebo si pochutnat na české klasice, ale nestíháte si vařit do práce nebo končíte den u benzínky s bagetou v ruce? Chomutovská firma Fantastické obědy řešení má - ušetří vám čas i peněženku, aniž byste museli slevit z nároků na kvalitu.

Fantastické obědy: Poctivá kuchyně bez starostí až k vašim dveřím | foto: Fantastické obědy s.r.o.

„Jsme rodinná firma. Vaříme poctivou českou kuchyni i moderní zdravá jídla pro každého, kdo chce jíst dobře, ale nemá čas vařit. Postaráme se o pravidelné stravování nejen pro jednotlivce, ale i o obědy pro zaměstnance malých i velkých firem,“ popisují jednatelé firmy Patrik Macák a Milan Dzuriak.

Vyrábět a rozvážet jídlo začali na začátku loňského roku, ale i za tak poměrně krátkou dobu mají tisíce spokojených strávníků v několika krajích i v Praze. Každý den kurýři rozvezou téměř tři tisíce jídel. „Ani jeden z nás není z gastronomie, spíš jsme fandové, kteří rádi vaří a zkouší nové věci,“ vysvětluje Patrik Macák. „Chtěli jsme vařit zdravější jídlo, které bude nejen dobře chutnat, ale naše zákazníky finančně nezruinuje. To je pro nás celkem zásadní, ukazujeme, že zdravé a vyvážené jídlo může být dostupné každému napříč generacemi. Zároveň má výživové hodnoty, které má mít. A našim zákazníkům to hlavně ušetří spoustu času.“ přidává Milan Dzuriak. „Klasická česká kuchyně jede spíše u starší generace, o dietní stravu je zájem ve střední a mladší generaci. Nové trendy ocení ti mladší. Nabízíme jídla, která leckdy lidé zatím neznají a když je vyzkouší, vrací se k nim,“ dodává.

I když začátky nebyly jednoduché, teď po zhruba roce a čtvrt fungování jsou přesvědčeni, že si z nabídky vybere každý. Kdo dává přednost české klasice, má každý den na výběr z několika jídel – například od guláše s houskovým knedlíkem, přes zapečené těstoviny po trhané maso s bramborovým knedlíkem a zelím. „Nabízíme také dietní nebo vegetariánskou stravu či deserty,“ připomíná Patrik Macák s tím, že do nabídky chtějí přidat i mražená jídla a polévky. Novinkou jsou snídaně do skla, kde je ve 300 ml sklenici například Overnight Oats s banánem a arašídovým máslem, tedy nutričně vyvážená, krémová snídaně připravovaná za studena přes noc v lednici. Ovesné vločky nasáknou mléko (či jogurt), čímž vznikne kaše bez vaření, která v kombinaci s banánem a arašídovým máslem dodává energii, vlákninu a bílkoviny. „Tato varianta se řadí mezi fitness snídaně, které zasytí na celé dopoledne,“ vysvětluje Milan Dzuriak.

Velký potenciál vidí také v nabídce jídel do fitness center, kde si lidé rovnou po cvičení pořídí kaloricky vyvážený oběd nebo večeři, tzv. Poke Bowl. Základem jsou sacharidy, například pečené brambory, rýže, quinoa, čočka, těstoviny, a kvalitní bílkovina – ryby, krevety, trhané kuřecí, vepřové nebo hovězí maso. To je doplněné o omáčku a samozřejmě o čerstvou zeleninu. „Je to nutričně vyvážené, lehké a zdravé jídlo, ideální pro fitness životní styl. Pilotně jsme to zkusili u jednom chomutovském fitness centru a má to obrovský ohlas,“ říká Patrik Macák.

Velký zájem je také o vyvážené celodenní stravování od snídaně po večeři, v nabídce označené jako Diet plán, rozdělený do několika kategorií podle počtu kalorií. „Začínáme na 1000 kaloriích, kdy má klient snídani, oběd a večeři. Další možnosti jsou 1300, 1600, 1800 a 2100 kalorií. To je pětichodové menu, kde je snídaně, oběd, svačina, večeře a desert,“ popisuje Milan Dzuriak.

Velký důraz ve společnosti Fantastické obědy kladou na kvalitu a čerstvost surovin, ze kterých vaří. Sehnat kvalitní suroviny není v současné době podle jednatelů až takový problém, když ví, na koho se obrátit. Za dobu co v gastru podnikají vyzkoušeli různé dodavatele zeleniny, brambor, masa. „Teď jsme spokojeni, domluvili jsme se s lokálními dodavateli. Maso máme od řezníka z farmy, zeleninu od farmářů. Kvalitní suroviny jsou na jídle samozřejmě znát. My hlavně chceme, aby jídlo lidem chutnalo,“ shodují se oba.

Jak to funguje a kolik to stojí

Stačí si vybrat z týdenního menu a objednávku odeslat do čtvrtka do 23.59 hodin pro následující týden. Jídlo k vám dorazí čerstvé a vyvážené, přesně podle vašeho výběru. Velmi příznivá je také cena, jednotlivá jídla začínají již na 89 korunách. Pro ty, kteří si objednají celodenní menu začíná cena na 219 Kč. „Při objednávce nad 200 korun je doprava zdarma, jinak za doručení zákazník zaplatí 39 korun. Objednávání na našem webu je velmi jednoduché,“ popisuje Patrik Macák. „Není samozřejmě nutné objednávat si jídlo na každý den, ale třeba jenom na jeden, dva, tři dny v týdnu. Když si objednáte jídlo na celý týden, každý den dopoledne k vám přijede kurýr. Vaříme každý den, proto můžeme garantovat i čerstvost,“ dodává.

Rozvozová mapa

Jídlo od společnosti Fantastické obědy si mohou objednávat zájemci nejen z Ústeckého kraje, ale jídlo pravidelně rozváží do části Karlovarského kraje, do Prahy, Plzně, Liberce nebo Mladé Boleslavi. Ve středních Čechách také do Berouna nebo Kladna. „Zájem o naše jídlo je i z jiných krajů, kam zatím nerozvážíme. Máme mnoho telefonických i emailových dotazů, kdy budeme jezdit do Pardubic, do Brna, do Budějovic. V systému nám přistávají objednávky z Olomouce nebo z Ostravy, které samozřejmě musíme zrušit,“ říká Patrik Macák s tím, že do budoucna plánují rozšířit distribuční místa po celé republice. „Plány máme velké. Ten největší je vybudování distribuční sítě po celé republice. Víme, že je to možné formou centrálních skladů, odkud budou kurýři vyjíždět za zákazníky. To je náš cíl, abychom postupně otevírali centrální sklady a rozšiřovali působnost po republice,“ shodují se oba jednatelé.

https://fantasticke-obedy.cz
https://fantasticke-obedy.cz/delivery-map.html

