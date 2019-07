EKONOM – přátelská „nejen“ střední odborná škola v Litoměřicích

Základ celé myšlenky spočívá ve správném využití všech potenciálních možností. Položili jsme pár otázek řediteli školy Mgr. Miroslavovi Pokornému:

Čím je podle vás škola výjimečná? Najdou zde žáci a studenti něco, co jinde ne?

Škola je výjimečná v několika pohledech. Především poskytujeme vzdělání všem žákům a studentům ve věku od 4 do 99 let, každý, kdo má zájem se vzdělávat, si tak u nás najde své uplatnění. První krůčky ve vzdělávání zažíváme s dětmi v mateřských školách zábavnou formou výuky cizích jazyků. Na střední škole a obchodní akademii nabízíme unikátní zaměření v oboru Mediální komunikace, první svého druhu ve středním školství v rámci České republiky, který připravuje žáky na práci novinářů, tiskových mluvčí i pracovníků v reklamě a ekonomii. Součástí je i vyšší odborná škola, která připravuje absolventy na specializované obory Personální management a nově Sociální práce. Škola EKONOM přivedla do Litoměřic také vysokoškolské vzdělání, a to již v roce 2005. Ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou nabízí bakalářský a magisterský stupeň studia oboru Veřejná správa a regionální rozvoj. Nejen mladí lidé mají potřebu vzdělávat se, zájem o studium mají i lidé v důchodovém věku. Škola nabízí možnost studia virtuální univerzity třetího věku na bázi vysokoškolské výuky v konzultačním středisku Litoměřice. Všechny tyto formy vzdělávání nabízíme, ačkoliv jsme rozlohou malá komorní škola s rodinným prostředím a celkovou kapacitou 150 míst.

Co si můžeme představit pod pojmem Inteligentní škola?

EKONOM dlouhodobě patří mezi nejpokrokovější školy v regionu a celé ČR, a to především svou orientací na moderní formy výuky. Samozřejmostí je využívání multimediálních zařízení ve výuce, ale také k domácí přípravě. K dispozici žáci a studenti mají například elektronickou knihovnu, a tudíž nemusí zakupovat učebnice. Samozřejmostí je velkokapacitní a rychlé bezdrátové připojení k vnitřní internetové síti školy. Unikátní motivační a zároveň stipendijní bodový systém Borec připravuje žáky kvalitním a systematickým způsobem vzdělávání nejen po stránce teoretické, ale také praktické. Ti nejlepší „borci“ jsou na konci školního roku odměněni za svou snahu a píli. Připravena je i moderní výuka pro studenty univerzity třetího věku. Jednotlivé přednášky jsou nahrány jako dokument a koncipovány s velkým důrazem na názornost a zajímavost. Jsou pro lepší zapamatovatelnost prokládány opakovacími otázkami a závěrečným shrnutím. Student má možnost si přednášku doma znovu pustit a po částech ji studovat.

Jak úspěšní bývají vaši absolventi?

Absolventi EKONOMu mají dlouhodobě stoprocentní úspěšnost. „V letošním roce jsme měli dva žáky s vyznamenáním na maturitním vysvědčení. Je to především zásluhou učitelů, kteří se je snaží v maximální míře soustavně připravovat, proto jsou také součástí studia postupové zkoušky ve třetím ročníku střední školy, což je v podstatě malá maturita“.

Úspěšní byli letos i absolventi vysokoškolského studia oboru Veřejná správa a regionální rozvoj, mohou se tak těšit z titulu bakalář. Dvěma z nich byla dokonce udělena Cena rektora univerzity PEF ČZU za mimořádné studijní výsledky.

Ani univerzita třetího věku, kdy je výuka uzpůsobena potřebám starších lidí, nezůstává pozadu. Po šesti úspěšně absolvovaných kurzech se posluchači úctyhodného věku i počtu účastnili slavnostní promoce v aule ČZU v Praze a převzali „Osvědčení o absolutoriu U3V“.

Jaké novinky škola EKONOM připravuje?

Pro nadcházející školní rok připravujeme pro budoucí žáky studium více oborově zaměřené na mezinárodní obchod, cestovní ruch, mediální komunikaci, informační technologie a drony. Nabízíme také obor Manažer výroby-kvalitář, o který není nyní příliš velký zájem, nicméně odpovídá regionálním potřebám zaměstnavatelů, a tak se dá předpokládat velmi dobrá uplatnitelnost budoucích absolventů. Škola se dlouhodobě snaží otevřít technické obory zaměřené na motoriku, digitální technologie a umělou inteligenci. Alternativou jsou nově nabízené profesní a odborné kurzy.

V roce 2018 jsme založili akreditovanou Leteckou školou dronů dle platné legislativy a pod záštitou Úřadu pro civilní letectví. Mezi novinky patří doplnění praktické výuky o natáčení pomocí dronu. Vybudovali jsme také profesionální mediální studio vybavené pro natáčení pořadů, režií a střihem postprodukce a tvorbou animací 2D a 3D projekce.

Co byste vzkázal budoucím žákům a studentům školy?

Pokud se chcete vzdělávat, vybírejte vždy kvalitní vzdělávání, které škola EKONOM v rámci ústeckého regionu zaručeně nabízí. Budoucím žákům a studentům přeji vytrvalost a trpělivost a absolventům, aby jejich budoucí život byl šťastný a na svou alma mater si alespoň občas vzpomněli.