Edgewell – stabilní společnost, která pečuje o své zaměstnance

Hlavním výrobním programem společnosti jsou produkty osobní péče pro mokré holení, péče o pleť a opalovací přípravky, prostředky hygienické péče pro ženy a přípravky kojenecké péče. Po celém světě společnost zaměstnává přibližně 6000 zaměstnanců a její výrobky se prodávají ve více než 50 zemích po celém světě.

Závod v Nových Modlanech se zabývá výrobou holicích strojků vlastních značek, například Wilkinson Sword, ale také výrobou holicích systémů pro privátní značky obchodních řetězců v celé Evropě. S téměř tisícovkou zaměstnanců se v současné době řadí mezi nejdůležitější zaměstnavatele Ústeckého kraje.

„Za těch deset let, co jsme na trhu, se mnohé změnilo,“ říká ředitel společnosti Jan Beneš. „Investovali jsme do nových technologií a už nejsme pouze balírna, ale rozšířili jsme výrobní haly, vybudovali lisovnu plastů, která je s 57 vstřikolisy největší lisovnou v regionu. Bez nadsázky se dá říci, že asi 70 procent celého holicího sortimentu na trhu pochází od nás,“ doplňuje Jan Beneš.

Lisovna plastů patří mezi největší v regionu

S novými investicemi do výroby inovace nekončí. Ve vývojovém centru se pracuje i na návrzích nových obalů pro holicí sady, kdy se z původních plastových přejde k alternativnějším a ekologičtějším materiálům. Další významnou investicí do výroby je pořízení nejnovější technologie laserového svařování. Zvažuje se také pořízení tiskárny kovů k výrobě některých náhradních dílů.

Výrobky značky Wilkinson Sword

K tomu, aby firma dostála všem svým obchodním závazkům, potřebuje dostatek zaměstnanců. „Velký zájem máme o operátory do výroby, ale sháníme i techniky nebo zaměstnance do administrativy,“ říká personální ředitelka Kateřina Kupcová. V současné době je problém nejenom zaměstnance najít, ale také si je udržet. Společnost proto připravuje různé vzdělávací programy napříč všemi pracovními pozicemi. Není výjimkou, že se z operátora po zapracování stane vedoucí linky nebo směnový mistr. „Spolupracujeme také se středními školami, kdy pro studenty pořádáme exkurze do výrobních provozů, aby viděli, jak to v praxi vypadá a jak to funguje. Chodíme i na přednášky do škol, abychom firmu přiblížili potencionálním zájemcům o práci,“ dodává Kateřina Kupcová.

Lehká manuální práce v čistém a bezpečném pracovním prostředí, kdy jsou výrobní haly klimatizované, práce vhodná i pro ženy, týden dovolené navíc nebo dotované stravování, to vše jsou bonusy, které společnost svým zaměstnancům nabízí. O prázdninách jsou dveře otevřené i brigádníkům, přivydělat si mohou studenti už od 16 let, hodinová sazba je 127 korun.

Balící linky

„I když jsme velká firma, bereme zaměstnance jako partnery. Přístup ke každému z nich je hodně individuální, mají prostor podílet se na rozvoji firmy a ta je ráda poslouchá. Přijďte se přesvědčit sami, 18. 5. 2019 pořádáme den otevřených dveří,“ zve zájemce o práci ve stabilní společnosti ředitel Jan Beneš. Novinky ze společnosti můžete sledovat na facebookovém profilu Edgewell CZ.