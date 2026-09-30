DÚKapka má přes půl milionu účtů a přidává další funkce

Jednou z hlavních novinek je možnost zakoupit jízdenku a zároveň rezervovat místo v 1. třídě ve vybraných vlacích a na vybraných spojích. DÚKapka tuto možnost nabízí přímo při nákupu jízdenky nebo při vyhledávání konkrétního spojení, které to umožňuje. Doplatek do 1. třídy si mohou koupit i majitelé časových jízdenek bez ohledu na typ jízdného.
Úpravami prošlo také samotné vyhledávání spojení s přestupy. Cestující si mohou nově snadno zobrazit předchozí i následující spoj a rychleji tak porovnat možnosti své cesty s návazností na přestupy.
DÚKapka nově pracuje také se zobrazením zastávek na mapě. Po výběru konkrétní zastávky se zobrazí seznam spojů, které z dané zastávky v nejbližší době odjíždějí. Funkce může pomoci například při cestování na neznámém místě nebo při hledání nejbližšího vhodného spoje.
„Více než půl milionu účtů a přibližně osm tisíc prodaných jízdenek denně potvrzuje, že se DÚKapka stala běžnou součástí cestování v Ústeckém kraji. O to důležitější je aplikaci dál rozvíjet a přidávat funkce, které lidem cestování skutečně zjednoduší. Chceme, aby v ní měli co nejvíce potřebných služeb na jednom místě a nemuseli některé věci řešit přes další karty, jiné aplikace nebo samostatné služby,“ uvedl krajský radní pro dopravu a silniční hospodářství Tomáš Rieger.
DÚKapka nabízí mnohem více než nákup jízdenek. Cestující si mohou vybrat z pěti jazykových mutací a ze světlého nebo tmavého vzhledu aplikace. Praktickou funkcí je také možnost zobrazit platnou jízdenku hned po spuštění aplikace nebo upozornění na blížící se konec její platnosti.
Součástí aplikace je rovněž mapa aktuální polohy spojů, možnost přímého kontaktu na dispečink DÚK nebo rezervace míst pro jízdní kola na vybraných spojích. Přes DÚKapku lze zakoupit také jízdenky pro kola, psy i nadměrná zavazadla.
Cílem dalšího rozvoje DÚKapky je postupně soustředit co nejvíce služeb spojených s cestováním v rámci DÚK do jednoho místa a nabídnout cestujícím co nejjednodušší cestu od vyhledání spoje přes nákup jízdního dokladu až po samotnou cestu. DÚKapka se průběžně rozvíjí podle potřeb cestujících i změn v dopravním systému DÚK a postupně do ní přibývají další funkce.